« Fini les fins de mois difficiles »… Le CPA lance une carte de paiement aux avantages exceptionnels

Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) vient de lancer une nouvelle carte bancaire à débit différé, offrant à ses clients une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs dépenses. Baptisée « Cpay+« , cette carte permet de régler ses achats en ligne ou en magasin tout en reportant le débit du compte bancaire au mois suivant.

Conçue pour s’adapter aux besoins des Algériens, la Cpay+ permet de régler ses achats, même si son compte est dans le rouge, dans la limite d’un plafond défini en fonction de ses revenus.

Fini les mauvaises surprises et les découverts bancaires ! Avec cette carte, les clients bénéficient d’un véritable répit financier.

Selon un communiqué du CPA, les détenteurs de cette carte pourront bénéficier d’une limite de crédit pouvant atteindre 30% de leurs revenus déclarés, moyennant des frais fixes.

Cette nouvelle offre vient s’ajouter à la gamme de cartes de paiement déjà proposées par le CPA, démontrant ainsi la volonté de la banque de s’adapter aux besoins évolutifs de sa clientèle.

Le CPA révolutionne le paiement avec sa nouvelle carte Cpay+

« Le lancement de cette carte innovante marque une nouvelle étape dans la stratégie du CPA, visant à promouvoir l’inclusion financière en Algérie et à soutenir la croissance économique grâce à des solutions de paiement modernes et adaptées », a souligné le communiqué.

Outre sa flexibilité, la Cpay+ mise sur la sécurité et la simplicité d’utilisation. Les transactions sont protégées par des systèmes de sécurité performants et le suivi des dépenses se fait en ligne, offrant ainsi un contrôle total de son budget.

Pour souscrire à la Cpay+, il suffit d’être salarié ou retraité, résident en Algérie et d’être titulaire d’un compte au CPA. Les démarches sont simples et rapides. Munis d’une attestation de travail ou de retraite et d’un engagement de domiciliation de salaire, les clients n’ont plus qu’à se rendre dans leur agence CPA la plus proche.

Le plafond autorisé avec la carte Cpay+ est calculé en fonction des revenus du client, avec un maximum de 30% du salaire pour les plus hauts revenus. Cette modularité permet à chacun de bénéficier d’une solution sur mesure :

Pour un salaire inférieur à 50 000 DA : le plafond est fixé à 20% du salaire

Pour un salaire supérieur à 50 000 DA : le plafond est fixé à 30% du salaire (supérieur ou égal).

En lançant la Cpay+, le CPA répond à une attente forte des consommateurs algériens : celle d’une solution de paiement simple, flexible et sécurisée. Cette nouvelle offre s’inscrit dans la stratégie de la banque visant à faciliter la vie de ses clients et à les accompagner dans leurs projets.

