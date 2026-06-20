Fini les files d’attente : Voici comment réserver une place de piscine à ALGER en moins d’une minute

Dans le cadre de la modernisation des services publics et de la digitalisation des infrastructures de l’État, la wilaya d’Alger a annoncé, ce samedi, le lancement officiel d’une nouvelle plateforme numérique baptisée « Bahdja Pools ».

Ce dispositif innovant permettra aux citoyens de réserver en ligne leurs créneaux de baignade dans les piscines publiques, aussi bien pour la saison estivale que pour la prochaine saison sportive.

Selon les services de la wilaya, cette initiative s’inscrit en droite ligne avec les orientations des hautes autorités du pays, visant à dématérialiser la gestion du service public et à offrir des prestations de meilleure qualité aux citoyens.

Une généralisation progressive dès le 1er juillet

Pour sa phase de lancement, la plateforme intègre deux infrastructures phares de la capitale : la piscine semi-olympique du défunt Moujahid Mouloud Osman située à El Biar et la piscine extérieure du Complexe olympique du 5-Juillet.

Que les habitants des autres communes se rassurent : la wilaya a d’ores et déjà confirmé que l’opération sera généralisée à compter du 1er juillet prochain.

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Elle englobera alors l’ensemble des piscines de la capitale, garantissant ainsi un accès équitable et des conditions d’organisation optimales pour les estivants.

Pour accompagner les usagers, un guide vidéo explicatif a été publié par les services de la wilaya, détaillant pas à pas le processus d’inscription, le choix de la piscine et la validation de la réservation.

Mode d’emploi : Réserver son créneau en moins d’une minute

Pensée pour être accessible à tous, l’interface de la plateforme mise sur l’efficacité avec la mise en ligne des plannings hebdomadaires de chaque établissement, permettant de boucler sa réservation en moins d’une minute.

Le processus s’articule autour d’un parcours fluide en quatre étapes : l’usager commence par sélectionner la piscine et le bassin de son choix parmi les structures de la Wilaya, avant de préciser sa formule, qu’il s’agisse d’une session de sport en semaine ou d’un moment de détente estivale.

Une grille horaire interactive met ensuite en évidence les créneaux disponibles, spécifiquement adaptés à chaque catégorie de public, qu’il s’agisse d’adultes, d’enfants, de femmes accompagnées d’enfants ou de clubs sportifs.

Enfin, l’opération se clôture par la confirmation et le paiement en ligne sécurisé, durant lequel la place reste réservée, permettant instantanément à l’estivant de télécharger son reçu ainsi que son billet d’accès.

Redynamisation des infrastructures de loisirs

En mai dernier, le wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, avait fermement instruit ses services de lancer les travaux de réhabilitation des piscines extérieures de la capitale afin de les rendre opérationnelles à temps pour l’été.

Ces directives découlent de l’application du décret présidentiel n° 149-26, qui transfère la gestion de huit grandes piscines à la wilaya d’Alger.

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Le chef de l’exécutif de la wilaya avait d’ailleurs effectué plusieurs sorties sur le terrain pour inspecter l’état technique de ces structures, dont certaines étaient à l’arrêt depuis de nombreuses années, avec pour objectif ferme de restituer ces espaces de loisirs et de sport aux Algérois.