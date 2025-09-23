Fini les empreintes, place au digital : l’aéroport d’Alger change d’ère et passe au numérique

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a insisté mardi sur la nécessité d’accélérer les projets liés à la modernisation et au développement des services de l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene. Cette déclaration a été faite lors d’une réunion de coordination organisée au siège du ministère, au Palais du gouvernement, selon un communiqué officiel.

La rencontre a rassemblé les cadres centraux du ministère et avait pour objectif d’évaluer l’état d’avancement des travaux en cours. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’une nouvelle vision stratégique visant à hisser l’aéroport de la capitale au niveau des standards internationaux.

Alger : le ministre de l’Intérieur appelle à accélérer la modernisation de l’aéroport Houari Boumediene

Cette réunion fait suite à une précédente rencontre où le ministre avait donné des instructions pour élaborer une vidéo de simulation. Celle-ci devait comparer le temps nécessaire pour accomplir le parcours classique – entrée, enregistrement, contrôle de sécurité et embarquement – avec celui du parcours dit intelligent, basé sur des solutions numériques.

Les résultats de la présentation ont montré une différence notable entre les deux scénarios, mettant en avant la rapidité, la fluidité et l’efficacité offertes par les solutions numériques. D’après le communiqué, ce constat souligne l’urgence d’adopter des technologies modernes pour améliorer l’expérience des voyageurs.

À la suite de cet exposé, le ministre a insisté sur la nécessité de remplacer le système actuel des empreintes digitales par des dispositifs numériques intelligents. L’objectif est de réduire les files d’attente, de fluidifier les mouvements et d’offrir aux passagers un service plus adapté aux exigences actuelles. Sayoud a également demandé la préparation rapide d’un cahier des charges clair et précis, permettant de conclure un contrat efficace. Ce document devra garantir à la fois la rapidité d’exécution, la transparence du processus et le respect des lois ainsi que des normes internationales en vigueur.

Houari Boumediene : cap sur la digitalisation et la fluidité des services

Le ministre a par ailleurs mis en avant l’importance d’une coordination étroite entre les différents acteurs de l’aéroport : services de sécurité, douanes et entreprise de gestion. Cette coopération est jugée essentielle pour atteindre un haut niveau de performance et assurer la réussite du processus de transformation numérique.

Il a également insisté sur la nécessité d’introduire des solutions techniques innovantes capables d’accélérer la mise en œuvre des projets et de concrétiser le passage au numérique dans les infrastructures aéroportuaires nationales.

En conclusion, Sayoud a salué les progrès “concrets” déjà réalisés par l’entreprise de gestion de l’aéroport dans la préparation de ce projet stratégique. Il a également exprimé sa reconnaissance envers les efforts déployés par les services de sécurité et des douanes. Le ministre a rappelé que le succès de la modernisation et de la digitalisation dépend avant tout du travail collectif et d’une coordination constante entre l’ensemble des intervenants.