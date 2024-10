Fini les embouteillages sur l’axe Alger – Blida : Ouverture imminente de ce tronçon majeur

Les habitants de la région de Blida et de Bir Mourad Raïs vont bientôt voir le bout du tunnel quant aux embouteillages chroniques qui paralysent la route nationale numéro 1 et la route sud « La Côte ».

En effet, l’ouverture imminente d’une première section de cette nouvelle voie, prévue pour cette semaine, marque une avancée majeure dans ce projet d’envergure.

Selon Abdelrahman Rahmani, wali délégué de la wilaya de Bir Mourad Raïs, les travaux d’aménagement des accès à la gare routière au niveau de la route « La Côte » en direction de Bir Mourad Raïs sont sur le point d’être achevés, avec un taux d’avancement de 80%. Il a également précisé qu’une partie du carrefour sera mise en service dès cette semaine, ce qui permettra de fluidifier la circulation.

Concernant les tunnels, les travaux sont quasiment terminés, et seule une cinquantaine de mètres reste à réaliser. D’ici quelques jours, la circulation sera rétablie sur le nouveau carrefour, et la première section de la route sera livrée cette semaine. Cette amélioration devrait considérablement soulager les usagers de cette voie.

Par ailleurs, le wali délégué a indiqué que la gare routière de Bir Mourad Raïs sera livrée en 2025, après la résolution de certains problèmes qui retardaient le chantier.

Pour rappel, la direction des travaux publics a intensifié les efforts en travaillant 24 heures sur 24 afin de boucler ce projet dans un délai inférieur à six mois, comme annoncé précédemment.

Un investissement de 4 milliards de DA pour désengorger Bir Mourad Raïs

Pour rappel, ce projet d’envergure, doté d’un budget de 4 milliards de DA, vise à améliorer considérablement la fluidité du trafic dans cette zone en créant de nouvelles voies de circulation et en construisant des tunnels.

L’objectif est de désengorger le point noir de « La Côte » et de faciliter les déplacements vers Blida et Bir Mourad Raïs. Pour ce faire, trois tunnels seront construits au-dessus des points de convergence actuels, permettant ainsi une extension des voies existantes.

Par ailleurs, un mur de béton sera érigé le long de la gare afin de sécuriser et d’organiser l’espace environnant. Un grand carrefour sera également aménagé pour optimiser la circulation des véhicules.

L’ouverture imminente de cette première section est une excellente nouvelle pour les milliers d’automobilistes qui empruntent quotidiennement ces axes routiers. Elle témoigne de la volonté des autorités de trouver des solutions durables aux problèmes de mobilité dans la région.