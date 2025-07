Fini les déplacements au commissariat : Ce document enfin accessible en ligne pour les Algériens

Les Algériens pourront bientôt déclarer la perte de leurs documents officiels sans avoir à se rendre dans un commissariat. Une nouvelle plateforme numérique, sur le point d’être lancée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), permettra d’effectuer cette formalité entièrement en ligne, marquant une avancée notable dans la transformation digitale de l’administration algérienne.

Cette annonce a été faite samedi 19 juillet par Ali Badaoui, Directeur Général de la Sûreté Nationale, lors d’une visite de travail dans la wilaya d’Oran. En marge de l’inauguration du nouveau siège de la Sûreté urbaine au quartier des 4100 logements (commune de Sidi Chahmi), le responsable a confirmé que la numérisation de la déclaration de perte est désormais une réalité concrète.

Selon le quotidien El Khabar, cette plateforme en ligne sera mise à disposition des citoyens dans les tout prochains jours.

Cette réforme s’inscrit dans un programme plus large de digitalisation des services publics, voulu par les autorités algériennes pour fluidifier les démarches administratives et rapprocher l’administration des citoyens. La numérisation de cette procédure, souvent perçue comme fastidieuse et chronophage, devrait soulager des millions de citoyens confrontés chaque année à la perte ou au vol de documents administratifs.

Déclaration de perte : ce qui change pour les citoyens

Actuellement, pour déclarer la perte d’un document, le citoyen est tenu de se rendre physiquement dans un poste de police ou une brigade de gendarmerie, souvent avec de longues files d’attente à la clé. Avec la nouvelle plateforme, cette étape deviendra superflue. Les utilisateurs pourront effectuer leur déclaration en ligne, depuis un smartphone ou un ordinateur, à toute heure de la journée.

Ce service numérique générera un document officiel de déclaration de perte, qui pourra ensuite être utilisé pour renouveler les pièces égarées ou volées. Ce justificatif protège également le citoyen en cas d’usage frauduleux du document perdu.

Cette mesure s’ajoute à une série de réformes numériques engagées ces dernières années dans plusieurs secteurs : état civil, justice, éducation, fiscalité… Toutes vont dans le sens d’un État algérien plus connecté, capable de réduire les files d’attente, les délais de traitement et les coûts administratifs.

Le lancement imminent de cette plateforme est donc perçu comme un signal fort envoyé aux citoyens, dans un contexte où les attentes en matière de transparence, de rapidité et de facilité d’accès aux services publics sont de plus en plus élevées.