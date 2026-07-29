Fini le dossier papier : la Fonction publique lance un nouveau service numérique

Le dossier papier pour les équivalences de diplômes appartient désormais au passé. La Direction Générale de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative (DGFP) a officialisé le lancement d’un nouveau service entièrement dématérialisé, accessible via son portail dédié à l’adresse equivalence.dgfp.gov.dz.

Concrètement, tout candidat souhaitant faire reconnaître son diplôme dans le cadre d’un concours de la Fonction publique peut désormais effectuer cette démarche sans imprimer ni déposer le moindre document physique.

Un portail d’équivalences administratives repensé de fond en comble

Présenté comme « le fruit d’une approche participative ayant réuni les différents acteurs : administrations organisatrices des concours, instances de la fonction publique et citoyens candidats », ce service marque une rupture nette avec l’ancien circuit.

Le processus d’attribution et de vérification des équivalences administratives a été intégralement revu pour éliminer les frictions bureaucratiques qui ralentissaient les candidatures. Au cœur du dispositif, un moteur de recherche multicritère intégré au système d’information.

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L’utilisateur saisit les données relatives à son diplôme ou à sa qualification, et l’outil retourne instantanément la liste des fonctions et postes auxquels il peut prétendre. Précis, rapide, sans intermédiaire.

Ce n’est pas une simple numérisation de formulaires. C’est l’ensemble de la logique du circuit qui a été repensée, avec pour objectif d’optimiser chaque étape, de la recherche initiale jusqu’à la validation finale de l’équivalence.

Équivalences de diplômes : ce que change concrètement ce service pour les candidats

Pour les milliers d’Algériens qui se présentent chaque année aux concours de recrutement dans la Fonction publique, l’impact est immédiat.

Fini les allers-retours en guichet pour déposer un dossier, fini l’attente d’un accusé de réception postal, fini l’incertitude sur les postes auxquels on est réellement éligible.

Le nouveau portail répond à ces trois problèmes d’un coup. La recherche multicritère identifie les postes compatibles avec le profil du candidat.

La dématérialisation complète du circuit supprime toute contrainte physique. Et la refonte du processus de vérification promet des délais de traitement sensiblement réduits.

Par ailleurs, cette réforme s’articule avec d’autres évolutions récentes du cadre administratif algérien. L’adoption du système de l’Apostille par le ministère de l’Éducation nationale, entrée en vigueur le 9 juillet 2026, facilite désormais la reconnaissance internationale des documents scolaires algériens.

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Ces deux dynamiques convergent vers un même objectif : réduire la charge administrative qui pèse sur les citoyens dans leurs parcours professionnels et académiques.

Pour accéder au service de la DGFP, il suffit de se rendre sur equivalence.dgfp.gov.dz. Aucun déplacement, aucun dossier à imprimer. Juste un diplôme à renseigner, et une liste de postes à explorer.