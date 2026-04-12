Fini la vignette : l’UE passe au visa Schengen 100 % numérique, voici quand tout va changer

La fin de la vignette autocollante dans les passeports est désormais actée. L’Union européenne a officiellement adopté la dématérialisation du visa Schengen, substituant au traditionnel sticker un code-barres 2D sécurisé.

Cette réforme s’appuie sur la mise en service de la plateforme EU VAP, un portail centralisé permettant d’effectuer l’intégralité des démarches en ligne.

L’objectif est de moderniser la gestion des flux migratoires, alors que les consulats des 29 États membres ont traité près de 11,7 millions de dossiers en 2024.

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L’UE confirme le passage au visa Schengen numérique

La réforme repose sur la suppression de la vignette physique au profit d’un code-barres 2D doté d’une signature cryptographique émanant de l’autorité nationale (CSCA). Ce support numérique, qui embarque l’image faciale biométrique du demandeur, assure un niveau de sécurité maximal et protège le titre contre toute manipulation ou contrefaçon.

Cette nouveauté s’applique à toutes les catégories, englobant aussi bien les visas de court séjour que de long séjour. Pour les voyageurs ne disposant pas de smartphone, une option rassurante subsiste : le visa numérique peut être imprimé. Il ne sera donc pas indispensable de présenter un téléphone à la frontière pour justifier de la régularité de son séjour.

Le déploiement à l’échelle européenne s’appuie sur le succès d’une phase pilote menée par la France durant les JO de 2024. En octroyant environ 70 000 titres dématérialisés aux accrédités (journalistes et officiels notamment), les autorités françaises ont pu confirmer la viabilité technique du dispositif avant son extension à tous les États membres.

EU VAP, le guichet unique pour la délivrance des visas Schengen numériques

L’élément central de ce nouveau système est l’EU VAP, une plateforme unique accessible via l’extension officielle .europa.eu. Le parcours utilisateur y est simplifié : via un compte sécurisé, le postulant gère l’intégralité de sa démarche, du dépôt des documents au paiement en ligne, tout en bénéficiant d’un suivi interactif de l’état d’avancement de son visa.

Le système simplifie grandement le parcours des voyageurs visitant plusieurs pays : l’EU VAP identifie automatiquement l’État compétent pour traiter le dossier, évitant ainsi les erreurs d’aiguillage. Pour assister les usagers, un chatbot intégré répondra directement à leurs interrogations. Si le recueil des empreintes et de la photo impose toujours un déplacement pour une première demande, ces données restent valides durant 59 mois. Ce passage obligé permet ensuite d’effectuer tous les renouvellements ultérieurs à distance, sans bouger de chez soi.

La mise en œuvre du visa numérique suivra un calendrier progressif piloté par l’agence eu-LISA. Après une phase de conception débutant en 2026, la plateforme devrait être opérationnelle en 2028. Les pays de l’espace Schengen bénéficieront alors d’un délai de sept ans pour s’intégrer au dispositif, fixant l’échéance finale à 2031. Une période de coexistence technique entre le support physique et numérique est prévue jusqu’à cette date.

Ce qui va changer pour les voyageurs non-européens

Pour les ressortissants de pays tiers, cette transition numérique marque un tournant majeur. Fini l’immobilisation du passeport au consulat : le voyageur garde son document durant toute l’instruction. Si la course aux rendez-vous est aujourd’hui un calvaire, notamment au Maghreb, le dépôt se fera désormais en ligne (sauf pour la première collecte biométrique).

Par ailleurs, le suivi devient transparent grâce à un compte personnel, et le paiement des frais (90 euros pour un adulte, 45 euros pour les 6-12 ans) s’effectue directement sur la plateforme.

Pour les familles et la diaspora, c’est un soulagement logistique. Désormais plus besoin de se priver de son passeport pendant des semaines. Cette réforme s’imbrique dans un écosystème global : le système EES (entrée/sortie) a remplacé les tampons le 10 avril 2026, et l’ETIAS suivra fin 2026 pour les voyageurs exemptés de visa.

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