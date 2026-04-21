Fini la paperasse : ce ministère lance une nouvelle plateforme digitale

Faire la queue pour obtenir une simple attestation sportive en Algérie appartient désormais au passé. Le ministère de la Jeunesse et des Sports vient de déployer TAKWIN, un portail 100 % numérique qui permet aux futurs cadres du sport de s’inscrire, de suivre leurs notes et de télécharger leurs certificats sécurisés par QR code, directement depuis leur smartphone.

Dans une volonté de dématérialiser ses services et de se rapprocher des citoyens, le département des Sports accélère sa transformation. La nouvelle plateforme, accessible via le portail takwin.msport.gov.dz, ne se contente pas de numériser des documents ; elle réinvente totalement le suivi pédagogique des futurs cadres du sport algérien.

Une gestion simplifiée pour les stagiaires et les formateurs

Véritable point d’entrée unique, la plateforme « TAKWIN » centralise l’intégralité du cycle de formation tout en proposant une gamme de services intégrés qui simplifient considérablement le quotidien des usagers.

Les stagiaires peuvent désormais s’inscrire et suivre l’évolution de leur parcours en temps réel de manière fluide, tandis que les institutions bénéficient d’un outil de notation numérique garantissant une plus grande rapidité et une transparence accrue dans la gestion des dossiers. Enfin, cette modernisation supprime les contraintes de déplacement physique en permettant le téléchargement immédiat des attestations de participation directement en ligne.

🟢 À LIRE AUSSI : IA, 5G, économie numérique… L’Algérie s’offre un nouvel horizon technologique avec Huawei

Sécurité et authenticité : le passage au QR Code

L’une des innovations majeures de cette plateforme réside dans la sécurisation des documents délivrés. Chaque attestation numérique intègre désormais un code QR.

Ce dispositif permet de vérifier instantanément la véracité et l’authenticité du document auprès des autorités compétentes, éliminant ainsi tout risque de falsification et renforçant la crédibilité des diplômes sportifs nationaux.

🟢 À LIRE AUSSI : “Study in Algeria”: l’enseignement supérieur algérien séduit de plus en plus d’étudiants du monde entier

Vers une généralisation de la « Smart Governance »

Le lancement de « TAKWIN » est déjà salué comme une réussite après une première phase expérimentale concluante. Ce succès ouvre la voie à une généralisation progressive de l’outil à l’ensemble du territoire national.

À travers ce projet, le ministère de la Jeunesse et des Sports réaffirme son engagement à instaurer une gouvernance moderne, où la technologie sert de levier pour améliorer l’efficacité administrative. Ce virage numérique n’est qu’une étape : d’autres services digitaux devraient prochainement voir le jour pour répondre aux attentes de la grande famille du sport algérien.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie met en vente le prestigieux hôtel « El Palace » de Barcelone