Finances : Vaste mouvement dans le corps des Directeurs de banques

Le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane a effectué ce jeudi 29 avril un vaste mouvement dans le corps des présidents-directeurs généraux et des présidents de conseils d’administration des Banques publiques.

Le mouvement a touché les présidents-directeurs généraux de plusieurs banques publiques, à savoir la BNA (Banque Nationale d’Algérie), CPA (Crédit Populaire d’Algérie), BDL (Banque de Développement Local), BADR (Banque de l’Agriculture et du Développement Rural). Il s’agit également de la BEA (Banque Extérieure d’Algérie) et de la CNEP-Banque (Caisse Nationale d’Épargne et de Prévoyance- Banque-).

Ainsi, le ministre des Finances a nommé Lazhar Latrach à la tête de BEA (Banque Extérieure d’Algérie), et Houari Rahali comme Président du Conseil d’administration au sein de la même institution financière.

Au niveau du CPA (Crédit Populaire d’Algérie), c’est Rachid Larbi qui a été nommé au poste du président du Conseil d’administration et Ali Kadiri Président-Directeur général.

Les nouveaux directeurs de la BADR, de la CNEP, de la BDL et de la BNA

BADR (Banque de l’Agriculture et du Développement Rural) : Mouhamed Bouraoui Président Directeur général, Nacer Laouai Président du conseil d’administration

CNEP-Banque (Caisse Nationale d’Épargne et de Prévoyance- Banque) : Samir Temrabet Directeur général, Mustapha Chaabane président du conseil d’administration.

BADR (Banque de l’Agriculture et du Développement Rural) : Youcef Lalmas Directeur général, Said Dib président du conseil d’administration.

BNA (Banque Nationale d’Algérie) : Mohamed Lamine Lebou Directeur général, Idir Ramdane Président du conseil d’administration.