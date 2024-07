Financement par la NESDA pour les entrepreneurs algériens : comment s’inscrire ?

La National Entrepreneurship Support and Development Agency (NESDA) a récemment lancé une initiative prometteuse destinée à financer les projets des étudiants formés dans les centres de développement entrepreneurial. Cette initiative vise alors à encourager l’esprit d’entreprise parmi les jeunes universitaires et à stimuler la croissance économique en Algérie.

L’objectif principal de cette initiative est donc de soutenir et de promouvoir l’entrepreneuriat algérien. Effectivement, la NESDA s’engage à accroître la production de biens et de services en aidant les porteurs de projets. En offrant des subventions, des incitations fiscales et des aides financières, l’agence crée un environnement propice à la création et à l’expansion des entreprises.

Les porteurs de projets bénéficient ainsi de divers avantages, allant de l’exonération fiscale à l’assistance au financement externe.

NESDA : quels sont les critères de sélection, et comment s’inscrire ?

Pour pouvoir bénéficier des aides offertes par la NESDA, les porteurs de projets doivent alors remplir certains critères d’éligibilité.

En effet, les candidats doivent avoir entre 18 et 55 ans et posséder un certificat ou une qualification professionnelle reconnue, ou des compétences documentées par un certificat ou un autre titre professionnel. Ils doivent également avoir suivi une formation dans les centres de développement entrepreneurial.

Enfin, les candidats doivent apporter une contribution personnelle sous forme de fonds qui respectent le seuil minimum spécifié.

Comment s’inscrire à l’agence nationale de soutien et de développement des entreprises (NESDA) ?

L’inscription à l’agence nationale de soutien et de développement des entreprises (NESDA) est désormais possible en ligne, facilitant ainsi le processus pour les entrepreneurs et porteurs de projets. Voici les étapes à suivre pour vous inscrire :

Accédez au site web de la NESDA

Commencez par vous rendre sur le site de la NESDA à l’adresse www.nesda.dz . Le site offre une plateforme d’inscription électronique dédiée. Utilisez la plateforme d’inscription

Une fois sur le site, vous verrez la plateforme dédiée à l’inscription. Cette plateforme propose divers services numériques pour les porteurs de projets et les entrepreneurs. Remplissez la “Carte de notation”

La première étape consiste à compléter la “Carte de notation”, une fiche d’information qui vous aidera à évaluer votre projet. Accédez à la section “Inscrivez-vous”

Après avoir complété la carte de notation, passez à la section “Inscrivez-vous”. Si vous êtes un porteur de projet souhaitant créer votre propre entreprise, cliquez sur “Créer”. Indiquez si vous avez suivi une formation préalable

Si vous avez déjà bénéficié d’une formation dans un centre de formation, sélectionnez “Oui” lorsque cette option vous est proposée. Remplissez le formulaire d’inscription Informations personnelles : Renseignez votre numéro d’identification nationale, nom, prénom, sexe, nom de naissance, date de naissance, numéro d’acte de naissance, lieu de naissance, commune de naissance, adresse personnelle, commune de résidence, numéro de téléphone personnel, niveau d’études, et le centre de formation des entreprises que vous avez fréquenté.

Renseignez votre numéro d’identification nationale, nom, prénom, sexe, nom de naissance, date de naissance, numéro d’acte de naissance, lieu de naissance, commune de naissance, adresse personnelle, commune de résidence, numéro de téléphone personnel, niveau d’études, et le centre de formation des entreprises que vous avez fréquenté. Informations sur l’entreprise : Fournissez les détails relatifs à votre projet ou entreprise.

Fournissez les détails relatifs à votre projet ou entreprise. Création du compte : Indiquez votre adresse e-mail et créez votre mot de passe. Une fois toutes les informations complétées, cliquez sur le bouton “Terminé”. Confirmation de l’inscription

Après avoir complété et soumis le formulaire, votre inscription sera donc confirmée. Vous recevrez un e-mail de confirmation avec les détails de votre inscription

Néanmoins, si vous rencontrez des difficultés à suivre ces étapes, vous pouvez visualiser la vidéo explicative suivante :

Quels sont les avantages de cette initiative ?

L’initiative offre plusieurs avantages financiers et fiscaux aux porteurs de projets :

Subventions : Pour les besoins spécifiques des projets et le développement.

: Pour les besoins spécifiques des projets et le développement. Aides à la création d’emplois : Incitations financières pour la création d’opportunités d’emploi.

: Incitations financières pour la création d’opportunités d’emploi. Exonérations fiscales : Durant les phases d’établissement et d’expansion de la capacité de production, les entrepreneurs bénéficient d’exemptions d’impôts, de réductions des droits de douane et de taxes réduites.

Outre les aides financières et fiscales, la NESDA offre également une assistance complémentaire pour soutenir les porteurs de projets. Un accompagnement personnalisé avec des conseils et suivi par des experts en entrepreneuriat.

Ainsi, grace à cette initiative, les personnes bénéficieraient aussi d’une formation continue, comme des séminaires et ateliers pour développer les compétences entrepreneuriales. Enfin, la plus-value, est l’accès aux réseaux et donc une mise en relation avec des partenaires potentiels et des investisseurs.

Quels sont les modalités de financement ?

La NESDA propose alors différentes modalités de financement adaptées aux besoins et à la capacité financière des porteurs de projets :