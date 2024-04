Finalisation des procédures administratives : l’ONPO met en garde les futurs hadjis

La nouvelle saison du grand pèlerinage approche à grands pas et les futurs hadjis enchainent les différentes procédures administratives et sanitaires, pour préparer leur voyage vers les terres saintes et effectuer ce rituel et cinquième pilier de l’islam.

Dans ce sillage, l’office national de Pèlerinage et de la Omra revient dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce début de semaine, pour mettre en garde les futurs hadjis.

Le dépassement des délais de finalisation des procédures administratives entraînera l’annulation du livret du hadj

L’ONPO a prévenu, dans un communiqué publié en ce dimanche, que le dépassement des derniers délais de finalisation des procédures administratives et sanitaires et de paiement des frais du pèlerinage entraînera l’annulation du livret du Hadj.

Dans ce sillage, l’office national du pèlerinage et de la Omra informe les citoyens concernés par ce rituel, cette saison, que le dernier délai de finalisation de ses procédures administratives et sanitaires, est fixé pour le 15 avril 2024 à 20 h 00, les invitant à « finaliser au plus vite ces procédures ».



Par ailleurs, dans un second communiqué, l’ONPO appelle les futurs hadjis ayant ouvert des comptes sur le portail électronique « Bawabat el Hadj » et l’application mobile « Rakb El Hadjidj » à regrouper tous les citoyens désireux de voyager ensemble, dans un même groupe. Et ce, pour assurer la réservation de leurs vols sur le même groupe.

« Ils doivent identifier tous les pèlerins désirant voyager, ensemble, et les regrouper dans un même groupe, sans oublier de préciser la relation avec le Mahram, afin d’assurer la réservation de leurs billets sur un même vol« , lit-on dans le communiqué en question.

De plus, il est à noter que l’opération de réservation des billets de voyage vers les terres saintes est définitive et ne peut être modifiable.

