Finalisation des démarches administratives pour hadj 2023 : la date limite de nouveau repoussée

Le directeur général de l’Office national du hadj et de la Omra a précédemment demandé aux futurs pèlerins algériens d’accélérer le processus de finalisation des démarches administratives et sanitaires et le paiement des frais du hadj 2023.

Par ailleurs, une première date a été fixée pour finaliser ce processus, mais ce délai a été prolongé pour le 20 mai 2023.

L’ONPO prolonge la date limite de finalisation des démarches administratives et sanitaires pour hadj 2023

Dans un nouveau communiqué publié sur sa page officielle, l’Office national du Hadj et de la Omra annonce la prolongation de la date limite de finalisation de ces démarches.

En effet, les futurs pèlerins algériens disposent désormais d’un délai qui s’étale jusqu’au 22 mai 2023 à 20h. Et ce, pour accomplir les démarches administratives et sanitaires et payer les frais du hadj 2023.

Par ailleurs, l’Office national du hadj et de la Omra a fait savoir, dans son communiqué, qu’à l’issue de ce délai, les inscriptions dont les frais du hadj non pas été payés seront automatiquement annulées.