Finale scandaleuse de la CAN 2025 Maroc – Sénégal : nouveau rebondissement dans le dossier

La finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, disputée le 18 janvier dernier à Rabat et ayant opposé le Maroc au Sénégal (0-1 après prolongation), continue de faire couler beaucoup d’encre. La Confédération africaine de football a en effet décidé de rouvrir le dossier relatif aux incidents ayant marqué la fin de cette rencontre particulièrement tendue.

Selon le site spécialisé qatari « Winwin », la commission d’appel de l’instance continentale a choisi de reprendre l’examen de l’affaire depuis le début. Cette décision implique l’annulation du verdict du Jury disciplinaine, ce qui relance totalement le débat autour des événements qui ont émaillé cette finale.

Toujours d’après la même source, les services juridiques de la CAF ont adressé une correspondance officielle à la Fédération royale marocaine de football. Dans ce document, ils demandent à la FRMF de présenter de nouveaux arguments juridiques afin d’étayer leur appel et de préciser les motifs de leur contestation.

Points de contestation clés

Parmi les points soulevés figure notamment l’interprétation de certains articles du code disciplinaire, en particulier ceux liés à un supposé retrait de la sélection sénégalaise durant une partie de la rencontre. La fédération marocaine conteste également certaines sanctions individuelles prononcées à l’encontre de deux internationaux, Achraf Hakimi et Ismaël Saibari, estimant que les décisions prises à leur encontre méritent d’être réévaluées.

Dans le même temps, les services juridiques de la CAF ont décidé d’élargir leurs investigations. Une enquête complémentaire a été ouverte à propos de certaines déclarations récentes faites par des responsables impliqués dans l’organisation de la finale, notamment concernant le dossier sensible de l’arbitrage. L’ensemble des éléments recueillis sera soumis à la commission d’appel lors de sa prochaine session.

Contexte institutionnel et décision finale

Cette réouverture du dossier intervient dans un contexte particulier au sein de l’instance africaine. Quelques jours auparavant, le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, avait décidé de mettre fin aux fonctions du directeur du département disciplinaire, le Djiboutien Yacine Osman, qui occupait ce poste depuis près de six ans.

Pour rappel, le Jury disciplinaire de la CAF avait prononcé plusieurs sanctions à l’issue de la finale. La sélection sénégalaise avait écopé d’une amende globale de 600 000 dollars en raison du comportement de certains supporters et membres de l’équipe. Des suspensions avaient également été infligées au sélectionneur Pape Thiaw ainsi qu’aux joueurs Elimane Ndiaye et Ismaïla Sarr. De son côté, la sélection marocaine avait été sanctionnée d’une amende de 315 000 dollars, tandis que Hakimi et Saibari avaient eux aussi écopé de suspensions disciplinaires.

Avec la décision de rouvrir le dossier, cette finale de la CAN 2025 pourrait encore connaître de nouveaux rebondissements dans les semaines à venir.

