Finale scandaleuse de la CAN 2025 : le Jury disciplinaire gifle le Maroc et confirme le titre du Sénégal

Le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a tranché : pas de défaite sur tapis vert pour le Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des nations-2025. Une gifle pour le Maroc qui s’appuyait sur les deux articles 82 et 84 pour gagner le trophée. Le pays hôte a également écopé de lourdes sanctions.

C’est finalement à l’aube de ce jour que le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a rendu son verdict très attendu concernant la finale scandaleuse de la Coupe d’Afrique des nations 2025, disputée entre le Maroc et le Sénégal (0-1 après prolongations).

Sanctions infligées sur le Sénégal

Le premier sanctionné côté sénégalais n’est autre que Pape Thiaw. Le sélectionneur des Lions de la Teranga a écopé d’une amende de 100 000 dollars pour comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d’intégrité, ainsi que pour atteinte à l’image du football. Deux joueurs sénégalais ont également été visés par la commission disciplinaire. Iliman Cheikh Baroy Ndiaye et Ismaïla Sarr ont chacun été suspendus pour deux matchs officiels de la CAF, en raison de comportements antisportifs envers l’arbitre de la finale.

Par ailleurs, la Fédération sénégalaise de football devra s’acquitter d’une lourde amende de 515 000 dollars pour les violences commises par ses supporters et les nombreux débordements constatés en tribunes. Des sanctions financières conséquentes, mais jugées insuffisantes par plusieurs observateurs au regard de la gravité des faits.

Le Jury disciplinaire regette la réclamation du Maroc

Le Maroc n’a toutefois pas été épargné par la CAF. Le Jury disciplinaire a décidé de suspendre Ismaël Saibari pour trois matchs officiels de la CAF, assortis d’une amende de 100 000 dollars pour comportement antisportif. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a également été lourdement sanctionnée financièrement : 200 000 dollars pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles, 100 000 dollars pour l’envahissement de la zone VAR par les joueurs et le staff technique, et 15 000 dollars pour l’utilisation de lasers par les supporters marocains. Achraf Hakimi a, quant à lui, écopé de deux matchs de suspension, dont un avec sursis pendant un an.

La FRMF espérait pourtant obtenir une victoire sur tapis vert, estimant que le Sénégal s’était retiré du terrain en violation des articles 82 et 84 du règlement de la CAN. Une réclamation formellement rejetée par la CAF. Ces décisions viennent clore un dossier explosif, même si les débats autour de cette finale controversée sont loin d’être définitivement éteints.

