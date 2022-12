Finale Mondial 2022 : « Il y a eu des erreurs », reconnait Marciniak

L’arbitre polonais Szymon Marciniak reconnait avoir commit des erreurs lors de la finale de la Coupe du Monde Qatar-2022 Argentine-France. Des erreurs qui auraient influé sur le résultat du match.

Malheureux perdants de la finale de la Coupe du Monde Qatar-2022, les français ont contesté l’arbitrage du Polonais Szymon Marciniak. En effet, ils l’ont accusé d’avoir commit plusieurs erreurs qui ont influé sur le résultat du match. On cite notamment trois actions.

La première, c’est le pénalty accordé à l’Argentine, à partir de lequel Lionel Messi a ouvert le score. Selon eux, il n’y avait pas faute sur Angel Di Maria dans la surface de réparation.

La deuxième, c’est celle de priver la France d’un pénalty à la suite d’une faute flagrante sur Marcus Thuram dans la surface de réparation. Enfin, c’est la troisième qui fait jaser, à savoir le troisième but signé Messi dans le temps additionnel. En effet, et au moment où ce dernier a poussé le ballon au fond des filets, deux remplaçants de l’Argentine étaient déjà sur la pelouse. Ce qui est, bien entendu, interdit par le règlement. L’arbitre polonais aurait donc dû refuser ce but.

« Oui, il y a eu des erreurs », reconnait Marciniak

Dans sa dernière sortie médiatique, l’arbitre en question reconnait avoir commit des erreurs lors de la finale du Mondial Argentine-France.

« Bien sûr qu’il y a eu des erreurs dans cette finale. J’ai interrompu une contre-attaque des Français après un mauvais tacle de Marcos Acuna sur …J’ai mal interprété la situation parce qu’il ne s’est rien passé, j’aurais pu laisser l’avantage et ensuite revenir à la faute en donnant un carton ». Reconnait-t-il.

Et pourtant, il y a quelques jours, Szymon Marciniak a répondu sèchement aux Français. « Il y a des journaux sérieux et ceux qui recherchent le buzz. Ils cherchent la petite bête. Évidemment, un homme qui se noie s’accroche à n’importe quoi. Même à une paille, voire un rasoir… ».