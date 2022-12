Finale de la Coupe du monde 2022 : une surprise pour l’arbitre Ghorbal

Alors qu’il était fortement pressenti pour officier la finale de la 22e édition de la Coupe du monde, l’arbitre algérien, Mustapha Ghorbal, ne prendra pas part à cette prestigieuse rencontre.

En effet, affichant des performances sans faille lors des matchs qu’il a dirigés lors de ce Mondial au Qatar, les chances de l’arbitre algérien étaient élevés pour officier la finale.

Ces chances ont pris davantage de sens à la veille de la grande finale puisqu’aucune sélection africaine ne s’est qualifié pour l’ultime rendez-vous de la Coupe du monde 2022.

Néanmoins, l’annonce de la Commission d’arbitrage au sein de la FIFA a vite estompé le souhait des Algériens de voir leur compatriote, Mustapha Ghorbal, en finale en tant qu’arbitre.

C’est finalement le « refree » polonais, Szumon Marciniak, qui dirigera la finale de la Coupe du monde, dimanche prochain, entre l’Argentine et la France.



Une triste nouvelle pour le sifflet algérien, d’autant plus que Ghorbal ne sera non plus le 4e arbitre de cette rencontre.

Ainsi, l’aventure de l’arbitre algérien, Mustapha Ghorbal, a pris fin dans cette Coupe du monde. Une aventure qui s’est soldée, néanmoins, sur une note positive pour le refree algérien qu’il a été retenu jusqu’à la fin de la compétition.

La toile soutient Ghorbal après sa non-nomination pour la finale de la Coupe du monde

Dernier espoir du sifflet africain, l’arbitre Mustapha Ghorbal était en pôle position pour officier la finale de cette Coupe du monde 2022 au Qatar.

Après le sifflet final du dernier match de la 1/2 finale entre l’équipe de France et le Maroc, la rumeur « Ghorbal pour diriger la finale » s’est propagée à une vitesse exceptionnelle. Une rumeur pour le moins fondée, car Ghorbal tenait toutes ses chances pour être le premier arbitre algérien à officier une finale de Coupe du monde.

Malgré l’annonce négative quant à ce sujet, la hype autour de la bonne prestation de Ghorbal n’a pas baissé. Ainsi, un internaute écrit, « Vous êtes le meilleur arbitre de cette édition de la Coupe du monde. Vous auriez mérité d’arbitrer cette finale. » lit-on dans un commentaire.

La vague de soutien pour l’arbitre algérien, Mustapha Ghorbal, n’a pas été prônée que par des Algériens. En effet, dans un tweet, on lit « Ça aurait dû être Ghorbal. Ça aurait plus de logique. Ghorbal, nationalité algérienne, pour le match entre une équipe européenne et Sud-américaine. Ça éviterait toute forme de partialité » explique un internaute de nationalité italienne.

Ainsi, en dépit de sa non-nomination pour diriger la finale de la Coupe du monde, l’arbitre algérien, Mustapha Ghorbal, gagne en crédit en livrant des performances louables qui l’ont propulsé dans le gratin du corps arbitral de cette Coupe du monde 2022.