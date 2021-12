Finale de la Coupe Arabe : l’Algérie l’emporte face à la Tunisie (2-0)

Auteurs d’une excellente performance lors de tous les matchs de la Coupe arabe, les Fennecs n’ont pas manqué cette fois-ci de prouver à nouveau qu’ils sont les champions du ballon rond, dans l’Afrique, mais aussi dans le monde arabe.

En effet, les protégés de Madjid Bougherra ont été à la hauteur des attentes et ont fait un beau match digne de son importance.

Ces derniers et sous la supervision du Magic Bougherra ont disputé aujourd’hui, du 16 heures à 18 heures la rencontre finale de ce tournoi arabe face à leurs homologues tunisiens.

Les 90 minutes officielles du match sans buts

La première 45 minutes de la rencontre a été marquée par une forte entrée des deux équipes, à savoir la sélection algérienne et la sélection tunisienne. Toutes les deux ont bien dominé sur le ballon.

Les adversaires cherchaient à ouvrir le score de leur équipe à tout prix. Cependant, la forte défense des deux côtés a été fortement présente, les empêchant ainsi à atteindre leur objectif majeur.

Youcef Belaili et ses coéquipiers ont raté pas mal d’occasion lors de cette première mi-temps, afin de signer leur premier but en faveur des Verts, à l’instar de la forte passe du numéro 7 des Fennecs, Tayeb Meziani, mais aussi les passes dangereuses de l’attaquant Baghdad Bounedjah.

En outre, cette première partie de la rencontre de la finale face à la Tunisie a été bien marquée par des cartons jaunes contre les Tunisiens, ainsi que les Algériens.

Pour la deuxième partie du jeu, les Fennecs n’ont fait qu’à prouver de nouveau leur domination sur le match. Yacine Brahimi et ses coéquipiers sont entrés déterminés comme jamais. La motivation de ses derniers régnait clairement sur le jeu.

Cependant, les autres 45 minutes de la rencontre n’ont pas été suffisantes pour les Algériens, mais aussi pour les Tunisiens, et ont été achevées sans marquer aucun but.

Sayoud et Brahimi buteurs lors des 30 minutes de prolongation

Le temps officiel de la rencontre s’est terminé avec un nul, (0-0), ce qui a nécessité une prolongation de 30 minutes supplémentaires.

À la grande joie, la grande satisfaction et le grand bonheur des Algériens, le numéro 8 des Fennecs, Amir Sayoud, a ouvert le score à la 99′ du jeu, en inscrivant un incroyable but.

Ce n’est pas tout, Brahimi a inscrit un autre but lors des dernières secondes du jeu, le but de la victoire dans les filets des Tunisiens. Et c’est ainsi que la rencontre s’est terminée, avec une victoire tant méritée des Verts.

Il convient également d’indiquer que les deux équipes, algérienne et tunisienne, ont présenté un grand match, en jouant avec une haute performance, un match de finale digne de sa grande importance.