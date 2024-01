Un important rendez-vous attend la sélection nationale de handball, demain à 17h. En effet, après 10 années de disette, les Verts retrouvent enfin la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, organisée en Égypte dans son édition de 2024.

Ainsi, les coéquipiers de demi-centre, Mustapha Hadj Sadok, se sont hissés en finale après un grandiose victoire en demi-finale face à la sélection du Cap-Vert.

Renouant avec le goût du succès, le handball algérien semble se rétablir après plusieurs années de souffrance et de résultats décevants. Le clap de fin de cette 26ᵉ édition de la CAN du handball aura lieu demain à 17h entre le pays hôte de la compétition, l’Égypte, et la sélection algérienne.

Finale de la CAN Handball 2024 : Où regarder le match entre l’Algérie et l’Égypte ?

La clôture de la CAN 2024 du handball sera retransmise sur les antennes de plusieurs chaînes. Ainsi, la télévision algérienne, sur sa chaîne terrestre, diffusera le match entre l’Algérie et l’Égypte.

Par ailleurs, le public algérien pourra suivre la dernière performance des Verts lors de cette Coupe d’Afrique sur la chaîne égyptienne, On Time, ainsi que sur les antennes de la chaîne marocaine Arryadia sur le satellite NilSat.

Finale Algérie – Égypte : les mots du sélectionneur avant la rencontre

Affirmant qu’il a à cœur de remporter ce Graal tant attendu en Algérie, le sélectionneur national, Farouk Dehili, a dit : « Nous avons notre mot à dire lors de cette finale », a-t-il déclaré avant le rendez-vous de demain qui, pour rappel, aura lieu à 17h.

