Finale Coupe d’Algérie USMA – CRB : la FAF annonce enfin la date et le lieu (officiel)

Après plusieurs jours d’attente, la Fédération algérienne de football a enfin annoncé la date et le lieu de la finale de la Coupe d’Algérie qui opposera l’USM Alger et le CR Bélouizdad. Une nouvelle qui soulage les deux équipes qui sont enfin fixées sur la date.

On connait les deux équipes qui animeront la finale de la Coupe d’Algérie de l’édition 2025 depuis plus de deux mois. Il s’agit des deux clubs voisins, l’USM Alger et le CR Bélouizdad. Mais la date et le lieu n’ont pas été communiqués car cela dépend de la Présidence de la République, pour des raisons protocolaires, en présence du président de la République, qui remettra le trophée au vainqueur, des hauts gradés de l’Etat major ou encore, des ministres et cadres d’Etat.

Après plus de deux mois d’attentes, la Fédération algérienne de football vient enfin d’annoncer la date, le lieu et l’heure du coup d’envoi de la grande finale. En effet, ce sera samedi le 5 juillet au stade Nelson Mandela. Le coup d’envoi sera donné en fin de journée à 17h. Quant à la réunion technique, elle aura lieu le 29 juin au siège de la FAF (11h).

À noter que des informations balancées sur les réseaux sociaux faisant état du report de la finale au mois de septembre prochain suite au drame survenu au stade 5 juillet samedi passé. Mais il s’est avéré que ce n’est qu’une rumeur.

Un derby algérois qui promet

Ce sera un derby algérois qui promet. Certes, le CR Bélouizdad carbure bien et part en grand favori, par rapport à l’USM Alger qui a terminé le championnat en difficulté, mais ça reste une finale ouverte sur tous les pronostics.

Il faut dire que les deux clubs voisins se retrouveront en finale de la Coupe d’Algérie après leurs victoires respectives en demi-finales. Le CRB s’est qualifié en battant le MC El Bayadh (1-0) au stade Miloud Hadefi d’Oran, tandis que l’USMA a éliminé l’USM Harrach (1-0) après prolongations.

Cette confrontation revêt un caractère historique à plusieurs titres. Pour le CRB, il s’agit de sa quatrième finale consécutive, avec l’ambition de conserver son titre. L’USMA, quant à elle, vise une neuvième Coupe d’Algérie qui lui permettrait d’égaler le record du CRB dans cette compétition.

Les deux équipes se rencontreront pour la sixième fois en finale de cette compétition. L’historique des confrontations est à l’avantage du CRB qui compte trois victoires (1969, 1970, 1978) contre deux succès pour l’USMA (1988, 2003). Cette finale s’annonce donc comme un duel passionnant entre deux géants du football algérien.