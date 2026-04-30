Finale Coupe d’Algérie : l’USMA bat le CRB et s’offre la Décima

La Dame Coupe de l’édition 2026 a choisi l’USM Alger ! Cette dernière s’est imposée en finale face au voisin le CR Bélouizdad sur le score de deux buts à un. La formation de Soustara conserve son trophée, le 10e de son histoire, et prend un autre ascendant psychologique avant l’autre finale face au Zamalek en Coupe de la CAF.

Dans un match très disputé, les Usmistes vont vite rentrer dans le vif du sujet. On joue la 22e minute, Dramane Kamagaté réussit à ouvrir le score sur un tir à ras de terre. Un but qui fera réagir les Bélouizdadis, qui vont tout tenter pour remettre les pendules à l’heure, en vain. La défense de l’USMA se montre très solide derrière.

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Avant de regagner le vestiaire, les Rouge et Noir réussiront à doubler la mise. Suite à un excellent travail collectif, Benzaza sert Khaldi qui, d’un autre tir à ras de terre, met le cuir au fond des filets à la 43e minute. L’USMA mène par deux buts à zéro, c’est sur ce score que la première mi-temps s’achève.

Le CRB tente tout en 2e mi-temps, en vain

Au retour des vestiaires, le rythme de la rencontre baisse d’un cran. C’était prévisible car les 22 acteurs ont consenti une grande énergie lors de la première mi-temps.

On joue la 62e minute, les gars de Laâqiba parviennent à réduire le score. Sur un coup franc, le défenseur Ouassaâ, de la tête, marque le premier but du Chabab. Un but qui va donner plus de confiance aux Bélouizdadis qui vont multiplier leurs assauts pour revenir au score et éventuellement renverser la vapeur, mais sans parvenir à trouver la faille, face à une défense usmiste très bien organisée.

Côté USMA, les joueurs maîtrisent parfaitement les débats de la rencontre. L’entraîneur Lamine N’diaye effectue des changements judicieux. En effet, il verrouille tout, après avoir incorporé Likonza et Che Malone pour renforcer l’arrière-garde.

Quant à son homologue du CRB Sebaâ, il joue toutes ses cartes offensives afin de débloquer la situation, mais ses changements ne vont pas porter leurs fruits. Les Usmistes réussiront à préserver leur avantage au score jusqu’au coup de sifflet final.

L’USMA s’offre la « Décima »

Ainsi, l’USMA a eu son dernier mot lors de l’édition 2026 de la Coupe d’Algérie et conserve son titre. Le club de Soustara s’offre sa dixième « Dame Coupe » de son histoire, devenant ainsi le club algérien le plus titré dans cette compétition nationale.

Mieux, la formation usmiste confirme sa suprématie sur son homologue bélouizdadie, en s’imposant pour la quatrième fois de suite aux dépens de sa voisine, après les trois précédentes finales en 1988, en 2003, en 2025 et en 2026.

Les Rouge et Noir prennent un ascendant psychologique avant l’autre grande finale en Coupe de la CAF face au Zamalek (le 9 mai l’aller et le 16 mai le retour), avec l’ambition de s’offrir un nouveau trophée et décrocher ainsi un doublé historique cette saison.

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