Finale Coupe d’Algérie 2024 : la date et le lieu connus (officiel)

La date et le lieu de la finale de la Coupe d’Algérie de l’édition 2024 sont connus. C’est la Fédération algérienne de football qui les a annoncés cet après-midi, après plusieurs semaines d’attentes.

On connait les équipes qui vont animer la finale de la Coupe d’Algérie de l’édition 2024 depuis environ deux mois, en l’occurrence le MC Alger et le CR Bélouizdad, mais pas la date et le lieu. Elle devait se jouer initialement le 4 mai dernier, mais elle a été reportée à une date ultérieure.

Mais on connait désormais la date et le lieu. En effet, ce sera pour le vendredi 5 juillet prochain à 16h. Concernant le stade qui va l’abriter, ce sera le 5 juillet 1962.

“La Fédération algérienne de football (FAF) informe que la finale de la Coupe d’Algérie édition-2024 qui opposera le Mouloudia club d’Alger au Chabab Riadhi Belouizdad est fixée pour le vendredi 05 juillet 2024 au stade du 5-Juillet 1962 du complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger). Le coup d’envoi du match est prévu à 16h”, a annoncé la Fédération algérienne de football sur son site officiel.

Il faut dire que la fièvre du derby de la finale de la Coupe d’Algérie est montée d’un cran ces derniers jours dans les différents quartiers de la capitale. Alors que le MCA vise le doublé, le CRB, malheureux perdant de la finale de la dernière édition, veut s’offrir sa neuvième “Dame Coupe” de son histoire.