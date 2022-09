Finale coupe arabe U17 : l’Algérie décroche le titre

La finale de la 4e édition de la coupe arabe U17 a rendu son verdict.

Au bout d’un match intense, l’équipe d’Algérie U17 a décroché le premier Graal régional de la catégorie. En effet, sur la pelouse de l’enceinte sportive de la ville de Sig à Mascara, les Verts du sélectionneur algérien, Arezki Remmane, avaient rendez-vous avec l’histoire.

Ainsi, la finale de la coupe arabe U17 organisée en Algérie a réuni l’équipe algérienne U17 et son homologue marocaine. Après une première mi-temps vierge, cette dernière a pu ouvrir le score.

L’avantage sur le tableau d’affichage a été en faveur des jeunes joueurs marocains jusqu’aux derniers instants de la rencontre. Les jeunes joueurs algériens ont pu compter sur un éclair du jeune joueur, Ismail Taib, à la 89e minute de la rencontre.

Ainsi, suite à une remise manquée de la part du latéral algérien, Ismail Taib a récupéré le ballon d’un tacle ras du sol et a enchaîné avec un tir splendide qui a fait éclater la joie des supporters algériens présents sur les gradins du stade Abdelkrim Kerroum à Sig. Au sifflet final du temps réglementaire, le score était de 1-1, format de la compétition l’oblige, les deux équipes se sont livrées à une séance de tirs au but.



#كأس_العرب_للناشئين⁩ | ⚽️ المباراة النهائية بين منتخبي : ⁧#الجزائر : 1 ⁩🇩🇿

إسماعيل الطيب ⁧#المغرب : 1 🇲🇦

محمد ارشيدي ⏱️ نهاية الشوط الثاني والإحتكام إلى ركلات الترجيح .. pic.twitter.com/eJinHkp5bI — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) September 8, 2022

L’exploit de l’équipe d’Algérie U17

Les jeunes joueurs algériens avaient à cœur de poursuivre leur série de sans faute depuis le début de la compétition de la coupe arabe U17.

Optimistes et ambitieux, les espoirs algériens avaient déclaré dès le match inaugural contre l’équipe de la Palestine que leur objectif était d’aller le plus loin possible dans cette compétition.

L’occasion se présentait aux coéquipiers du buteur Ismail Taib de se hisser sur la marche ultime de la compétition de la coupe arabe U17.

Chargés d’une mission cruciale, les joueurs d’Arezki Remmane n’ont pas tremblé lors de la séance des tirs au but et ont su se défaire de l’équipe adverse sur le score de 2-4.

Le sésame est décroché par les jeunes joueurs algériens et le trophée de la 4e édition de la coupe arabe U17 a été décorée des couleurs de l’Algérie.



#كأس_العرب_للناشئين⁩ | ⚽️ نهاية المباراة النهائية بين منتخبي : ⁧#الجزائر : 1 ⁩🇩🇿

إسماعيل الطيب ⁧#المغرب : 1 🇲🇦

محمد ارشيدي ⚽ نتيجة ركلات الترجيح :

(4 للجزائر 2 للمغرب). pic.twitter.com/ER46g0Or4D — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) September 8, 2022

Une organisation réussie

Organisée pour la première fois en terres algériennes, la coupe arabe U17 a été une occasion d’évaluer l’avancement des préparatifs de l’équipe algérienne U17 et de confirmer, à nouveau, la capacité des enceintes sportives algériennes à accueillir les événements sportifs.

Outre la victoire finale de l’équipe d’Algérie, l’organisation a été une réussite sur plusieurs plans. Les félicitations de l’Union des fédérations arabes de football attestent de la réussite de l’organisation de la 4e édtion de la coupe arabe U17 en Algérie.

#كأس_العرب_للناشئين | قدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي درع الاتحاد للأستاذ جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري.

معرباً عن شكره وتقديره على الجهود المتميزة و الإستضافة الناجحة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022. pic.twitter.com/6Oco4UXIEY — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) September 8, 2022

Le président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, de son côté, est revenu sur l’organisation de cet évenement, « nous avons évalué les performances techniques de notre jeune sélection lors de cette compétition. Pouvoir disputer 6 matchs a été bénéfique pour le staff technique de la sélection des U17 afin de se préparer pour les prochaines échéances. » dit-il avant d’ajouter, « nous avons montré que nous sommes prêts à organiser d’autres compétitions à l’instar de la CHAN 2023 et la coupe d’Afrique U17. » déclare-t-il.

Le sacre des joueurs algériens a été accompagné par un autre sacre au niveau individuel. Ainsi, le jeune Mouslim Anatov a été élu meilleur joueur du tournoi pour les performances livrées lors des matchs de l’équipe d’Algérie U17.

#كأس_العرب_للناشئين | تهانينا للاعب #منتخب_الجزائر مسلم اناتوف حصوله على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العرب للناشئين 2022. pic.twitter.com/v89mdW4fGs — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) September 8, 2022

Les jeunes catégories de la formation algérienne tiennent une première victoire de référence et de prestige, le travail doit continuer.