Finale CHAN 2022: les chaines, horaire du match et fans zone à Alger

Ça y est, c’est le jour J pour l’équipe d’Algérie A’. La 7e édition du Championnat d’Afrique des Nations touche à sa fin aujourd’hui. La grande finale entre l’Algérie et le Sénégal dévoilera l’identité du vainqueur de ce second Graal africain.

Relégué au second plan, le CHAN a pris une autre envergure avec son organisation en Algérie. Comparable à la Coupe d’Afrique des Nations pour certains, la soirée de ce samedi 04 février s’annonce grandiose.

Pour le public algérien désireux de suivre la dernière rencontre des hommes du sélectionneur, Madjid Bougherra, plusieurs chaînes télévisées retransmettront ce match de clôture du CHAN.

Ainsi, les deux chaînes algériennes, A3 et la chaîne terrestre (Programme National) ne failliront pas à leur habitude et diffuseront le match en direct dès 20:30.

Le diffuseur officiel du Championnat d’Afrique des Nations, BeIN Sports, sera aura de la partie et retransmettra le match entre l’Algérie et le Sénégal sur ses deux chaines, BeIN Sportd 4 pour le public arabophone, et BeIN Sports Max 6 pour le public francophone.

Le coup d’envoi du clap de fin du CHAN sera donné dès 20:30. Pour rappel, l’arbitre gabonais, Pierre Ghislain Atcho, officiera ce match.

Finale CHAN 2022 : la wilaya d’Alger organise 5 fans-zones

Alors que les billets de finale du CHAN sont tous réservés, le public de la capitale pourra suivre le déroulement de la finale de ce soir sans être dépaysé de l’ambiance du stade Nelseon Mandela à Baraki.

En effet, les services de la wilaya d’Alger ont annoncé que 5 fans zones seront organisées ce soir. Ouvertes et misent à disposition des familles et du jeune public, ces espaces munis d’écrans géants sont les suivants :

La coupole

Les sablettes

La salle de Harcha Hassan

La salle omnisports de Borj El Kiffan

La place Kitani à Bab-El-Oued



Finale du CHAN 2022 : les 08 points de regroupement pour le transport des supporters :

Offrant possibilité de rejoindre le stade de Nelson Mandela à Baraki, la wilaya d’Alger a dévoilé les 08 points où les supporters algériens devront se présenter afin d’être transportés. Les départs sont prévus à 14:00 comme l’annonce le communiqué de la wilaya.