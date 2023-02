Finale CHAN 2022 Algérie – Sénégal : la plateforme Tadkirati en panne

Sans surprise, la vente des billets de la finale du CHAN-2022 Algérie-Sénégal a suscité un grand engouement. Mais la mise en vente, via la plateforme « Tadkirati », ne se déroule pas comme souhaiteraient les supporters Algériens.

Prévu hier mercredi, la vente des billets de la finale du CHAN-2022 Algérie-Sénégal a été décalée pour ce matin pour des raisons purement techniques. En effet, elle a débuté à 10h, via la plateforme « Tadkirati ». Les billets sont disponibles gratuitement.

« Pour récompenser les supporters algériens qui ont assisté en masse à tous les matchs du CHAN-2022, le ministère de la jeunesse et des sports informe le large public sportif que les pouvoirs publics ont décidé la gratuité des réservations des billets sur la plateforme Tadkirati pour le match de la finale du tournoi ainsi que celui de la 3e place ». A annoncé le MJS.

Le grand engouement engendre une panne technique

Tous les amoureux du ballon rond en Algérie souhaiteraient assister à la finale du CHAN-2022. Nombreux qui ont tenté d’accéder à la plateforme « Tadkirati » depuis 10h du matin pour s’offrir leur billet d’accès, mais en vain. En effet, le grand engouement a engendré une panne technique sur la plateforme. Cette dernière est inaccessible depuis quelques heures.

Mais cela n’a pas empêché certains de s’acquérir leur billet. Aux dernières nouvelles, plus de 13.000 billets se sont écroulés vers midi et demi, soit en espace de deux heures et demi depuis le lancement de la mise en vente.

Il faut dire que la panne technique a provoqué le grand désarroi des supporters. Reste à savoir maintenant si le problème sera bientôt résolu.

Il est utile à signaler que la plateforme « Tadkirati » sera ouverte jusqu’en demain vendredi le 2 février. Mais on s’attend à ce que les tickets devraient s’écrouler dans quelques heures. A noter également que chaque personne à droit à cinq billets, annonce le ministère de la jeunesse et des sports.