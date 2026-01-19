Finale CAN 2025 Maroc – Sénégal : la CAF prévoit des sanctions

La Coupe d’Afrique des nations 2025 a été marquée par le sacre du Sénégal. Il a décroché le trophée continental sur les terres marocaines, en s’imposant face au pays hôte sur la plus petite des marges (1-0), au terme d’une finale disputée et globalement maîtrisée. Une consécration amplement méritée pour les Lions de la Teranga, au regard de son parcours remarquable et de la solidité affichée tout au long de la compétition, y compris lors de l’ultime rendez-vous.

Sérieux, disciplinés et efficaces, les hommes de Pape Thiaw ont su faire la différence face à une équipe marocaine poussée par son public, mais souvent mise en difficulté par l’organisation tactique sénégalaise. Le but inscrit en seconde période a suffi au bonheur des champions d’Afrique, qui ont su gérer leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Controverses et incidents et réaction de la CAF

Toutefois, cette finale a également été entachée par des scènes houleuses survenues dans les derniers instants de la rencontre, juste avant que le match ne se dirige vers les prolongations. Les tensions sont montées d’un cran après le penalty accordé au Maroc, provoquant une vive contestation du côté sénégalais. Certains joueurs et membres du staff des Lions de la Teranga ont vivement protesté contre les décisions de l’arbitre congolais Jean-Jacques Ndala, allant jusqu’à menacer de ne pas reprendre la partie. Le moins que l’on puisse dire, ça a chauffé sur le main courante.

Face à ces incidents, la Confédération africaine de football est rapidement sortie de son silence. Dans un communiqué publié ce matin, l’instance continentale a fermement condamné les comportements observés lors de la finale. « La Confédération Africaine de Football (CAF) condamne le comportement inacceptable de certains joueurs et officiels lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 entre le Maroc et le Sénégal, qui s’est déroulée hier soir à Rabat », peut-on lire.

Des sanctions en vue

La CAF a également rappelé son attachement au respect des valeurs sportives et à la protection de l’intégrité de l’arbitrage, soulignant qu’« aucun comportement inapproprié, en particulier ceux visant l’équipe arbitrale ou les organisateurs du match, ne sera toléré ».

Ainsi, l’ensemble des rapports des officiels sera transmis au Jury disciplinaire. L’examen des images est en cours et des sanctions pourraient être prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables, afin de préserver l’image et la crédibilité des compétitions africaines.

