Finale Algérie – Tunisie : les messages de Mahrez et ses coéquipiers

Aujourd’hui, 18 décembre 2021, à 16 h, l’équipe nationale A’ disputera la finale de la Coupe Arabe. Un derby 100 % maghrébin, qui aura lieu au stade Al Bayt d’Al-Khor au Qatar pour remporter le titre.

À cet effet, les joueurs de l’équipe de Djamel Belmadi n’ont pas manqué à encourager leur coéquipier via des messages de soutiens. Parmi eux, figure Ramy Bensebaini, Mehdi Zeffane, Mohamed Farès, mais aussi la vedette de football algérien, Riyad Mahrez.

La star du championnat anglais a publié, hier, sur sa page Facebook, une image de la Coupe Arabe avec comme légende : « Grosse force à mes frères ». De son côté, le défenseur de Borussia Mönchengladbach, à savoir Ramy Bensebaini a adressé plusieurs messages de soutiens depuis le début de cette compétition.

Le joueur du club allemand a écrit sur sa page Facebook, « La coupe est à nous inch’Allah ». Bensebaini s’est également exprimé via une courte vidéo en disant « on est tous derrière vous… L’Algérie est derrière vous, on attend ce match avec impatience. Bon courage mes frères ».

Zeffane et Farès s’expriment à leurs tours

Mehdi Zeffane, qui évolue au poste d’arrière latéral droit au Krylia Sovetov Samara, en Russie, a publié plusieurs post sur sa page Facebook. Le défenseur algérien a écrit dans un premier temps : « Nous sommes tous avec vous, allons au couronnement, nous voulons de la joie demain, si Dieu le veut ».

À quelques heures du coup d’envoi du match, il a publié un autre message via une vidéo dans laquelle il souhaite à ses coéquipiers « bonne chance et bon match » avant d’ajouter « on est tous avec vous, ramenez la coupe au pays« .

Outre ces trois footballeurs, Mohamed Farès qui évolue au poste d’arrière latéral gauche au Genoa CFC en Italie, multiplie les messages de soutiens. Sur sa page Facebook, plusieurs images ont été postées concernant ses coéquipiers de l’équipe nationale A’.