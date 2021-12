Finale Algérie – Tunisie : Bougherra livre ses impressions

Le trophée de l la Coupe Arabe n’est plus qu’à un pas de Bougherra et de ses joueurs. La finale, qui s’annonce maghrébine, va permettre de voir une belle rencontre entre l’Algérie et la Tunisie, demain samedi à 16 h. La sélection algérienne, après bien des péripéties, semble être prête pour relever le défi.

Aujourd’hui, le 17 décembre 2021, une journée avant la finale, Majid Bougherra, lors d’une conférence de presse qu’il a tenu, a livré ses impressions concernant la prochaine rencontre de la sélection algérienne contre l’équipe nationale Tunisienne.

Pour l’ancien joueur de l’équipe nationale et l’entraineur actuel de l’équipe A, « la présence de deux équipes maghrébines à la finale donne une image de la nature du football chez nous ». Il ajoute que l’Algérie a réussi à atteindre la finale, mais qu’il lui reste quand même un bout de chemin à faire.

« On ne pense qu’à gagner »

Bougherra a déclaré « qu’on connait très bien la sélection tunisienne, et le match sera semblable à ceux contre le Maroc et l’Égypte ». L’entraineur des Verts a indiqué que « la finale sera disputée avec la même détermination à laquelle on s’est habitué ».

« La concentration sera grande » a ajouté le sélectionneur national. Il a également affirmé qu’il « ne pense à aucun autre scenario hormis celui de gagner ». Pour ce faire, Bougherra affirme que l’équipe est prête « à tout donner ».

Concernant la stratégie qui va être adoptée contre la Tunisie, Bougherra indique « que la manière de jouer de l’équipe tunisienne a été analysée de A à Z.

À propos de la blessure de Bounedjah, l’entraineur confie qu’il attend toujours l’avis du médecin. Et en ce qui concerne Belaili et sa fin de contrat, Bougherra déclare qu’il souhaite que son joueur « trouve un grand club », et que « cette fin de contrat ne va pas l’impacter vu qu’il est très impatient de disputer la finale ».