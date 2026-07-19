Fin officielle de la canicule : L’ONM annonce la date exacte de la baisse des températures

Après une canicule exceptionnelle qui a touché de nombreuses wilayas du pays, un expert de l’Office national de la météorologie (ONM) a dévoilé la date du rafraîchissement tant attendu.

Interrogé par l’Agence Algérie Presse Service (APS), le spécialiste de la météo Boualem Sayeh a indiqué que la vague de chaleur persistera au cours des prochains jours. Toutefois, une baisse progressive du mercure est enfin amorcée à partir du 26 juillet.

Le phénomène du « dôme de chaleur » en cause

Selon l’expert, la persistance de ces températures record est directement liée à l’impact d’un anticyclone puissant, communément appelé « dôme de chaleur ». Ce phénomène, qui stagne actuellement sur les wilayas du Nord et la région des Oasis, a provoqué des pics thermiques anormalement élevés pour la saison.

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Le retour à la normale se fera grâce à une baisse de la pression atmosphérique dans les hautes couches de l’atmosphère.

Ce changement permettra l’installation de courants d’air nord-ouest, qui feront baisser le mercure pour le ramener progressivement vers les moyennes saisonnières.

Une canicule inédite par sa durée et son étendue

Sayeh a souligné que cette vague de chaleur compte parmi les plus marquantes qu’a connues l’Algérie ces dernières années. Sa particularité ? Au-delà de l’intensité des températures, c’est surtout son étendue géographique et sa durée prolongée sur plusieurs jours consécutifs qui la rendent exceptionnelle, englobant la quasi-totalité des régions du nord du pays.

Bien que l’Algérie ait enregistré des températures record en 2021, 2022 et 2023 dans certaines wilayas , la vague actuelle se distingue par sa persistance et son ampleur inédites.

L’expert a conclu en insistant sur le fait que cette baisse des températures se fera de manière graduelle, marquant un retour aux normales de saison dès la dernière semaine du mois de juillet.

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Au-delà du simple inconfort thermique, cette vague de chaleur exceptionnelle a lourdement frappé les massifs forestiers du pays. Attisés par des températures extrêmes et une sécheresse sévère, de violents feux de forêt se sont déclarés dans plusieurs wilayas du Nord.

Ce scénario critique rappelle les tragédies écologiques et humaines subies lors des étés précédents. Pour les experts, la multiplication de ces incendies est la conséquence directe de la prolongation de ces dômes de chaleur, qui transforment la végétation en véritable poudrière et menacent chaque année davantage le patrimoine forestier algérien.