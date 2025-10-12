Fin d’une époque à Alger : la synagogue Chaloum Lebhar de Bab El Ouad démolie

Le bâtiment de l’ancienne synagogue, Chaloum Lebhar, à Bab El Ouad, a été démoli samedi soir. Jugé un « danger imminent » pour les passants, notamment pour les élèves des écoles voisines, sa démolition a été supervisée par les services des Travaux publics.

Cette opération s’inscrit dans une campagne locale visant des dizaines d’immeubles classés en « zone rouge« . Les autorités locales avaient déjà tenté de démolir le bâtiment à plusieurs reprises, mais l’opposition de la communauté juive, exprimée par une ambassade étrangère, a empêché sa démolition malgré la vétusté du lieu.

La Synagogue de Bab El Ouad à Alger démolie

Le bâtiment de la synagogue de Chaloum Lebhar, située dans la commune de Bab El Ouad à Alger, a été démoli samedi soir. Cette initiative a été prise en raison de l’effondrement de ses murs et de son toit, le transformant en un danger critique pour les passants.

Les services des travaux publics ont supervisé l’opération de démolition qui comprenait le nettoyage des décombres et du site, sous le regard des habitants du quartier et des curieux. Cette initiation s’inscrit dans le cadre d’un programme visant les immeubles classés en « zone rouge ».

Sa démolition a été bloquée à de nombreuses reprises par la communauté juive, notamment par l’intermédiaire d’une ambassade étrangère, malgré sa vétusté et le manque d’entretien des lieux.

Retour dans l’histoire de la synagogue Chaloum Lebhar

Considérée à l’époque comme l’un des plus beaux lieux de culte à Alger, la synagogue Chaloum Lebhar, construite en 1894, était le théâtre privilégié des mariages. Sa création fut rendue possible grâce au geste de Chaloum Lebhar, qui donna en 1891 un terrain de 180m² au consistoire d’Alger, sur la route de Dijon (Bab El Ouad).

En reconnaissance, son nom fut apposé sur la façade et à l’intérieur, et des prières furent instituées en son honneur. Capable d’accueillir jusqu’à 500 fidèles, la synagogue était conçue pour de grandes célébrations. À l’intérieur, le bâtiment était orné d’une teinture rouge recouvrant le tabernacle, avec d’anciennes céramiques de chaque côté. Pour accentuer la couleur, des lumières étaient disposées autour de l’autel afin de faire briller les incrustations de verre. À l’arrière de la synagogue, se trouvait une galerie qui abritait l’harmonium utilisé pour les cérémonies.

