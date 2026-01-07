Fin du Visa Prior to Arrival : ce qui change pour les voyageurs algériens vers ce pays

Mis en place à l’été 2024, le Visa Prior to Arrival faisait partie d’une nouvelle stratégie du Pakistan visant à renforcer son attractivité touristique et économique. Ce système permettait aux citoyens de 126 pays, dont l’Algérie, d’obtenir un visa touristique ou d’affaires gratuit, valable 90 jours, avec entrées multiples.

La procédure était entièrement dématérialisée et particulièrement simple. En règle générale, l’approbation intervenait dans un délai très court, souvent entre 24 et 48 heures, sans frais et avec des exigences administratives limitées. Pour de nombreux voyageurs algériens, ce dispositif représentait une véritable opportunité de découvrir le Pakistan ou d’y développer des échanges professionnels.

Suspension du VPA : un changement sans annonce officielle

Depuis le 1er janvier 2026, le Visa Prior to Arrival a totalement disparu du portail officiel du visa électronique pakistanais. À ce jour, aucune communication officielle n’a été publiée par les autorités pakistanaises pour expliquer cette suspension.

Selon le média spécialisé Visa News, l’option VPA reste visible sur l’application Pak ID, mais les demandeurs sont systématiquement redirigés vers le Pakistan Online Visa System (POVS). En pratique, cela signifie que le régime simplifié n’est plus opérationnel.

Une procédure désormais plus coûteuse et plus contraignante

Avec la suspension du VPA, les ressortissants algériens souhaitant se rendre au Pakistan doivent désormais déposer une demande de visa électronique classique. Cette nouvelle procédure est payante, plus longue et nettement plus exigeante en matière de documents.

Alors que le VPA permettait une réponse rapide, le délai de traitement du visa électronique touristique peut désormais atteindre jusqu’à sept jours ouvrés. Les frais varient selon la nationalité du demandeur, ce qui marque une rupture nette avec la gratuité qui prévalait auparavant.

Une décision qui touche de nombreux pays

L’Algérie n’est pas la seule concernée par cette suspension. Plusieurs pays africains figurent également sur la liste, dont le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, la Mauritanie, le Sénégal, le Nigéria ou encore l’Afrique du Sud. Des pays européens et américains sont aussi impactés, notamment la France, l’Espagne, l’Italie, les États-Unis et le Canada.

Ce changement soudain pourrait freiner les flux touristiques et professionnels vers le Pakistan, alors même que le pays cherchait à renforcer son ouverture internationale.

Ce que doivent retenir les voyageurs algériens

En l’absence d’un retour officiel du Visa Prior to Arrival, les voyageurs algériens doivent désormais anticiper davantage leurs démarches, prévoir des frais supplémentaires et se conformer aux exigences du visa électronique traditionnel. Une évolution qui marque un net recul en matière de facilitation des voyages vers le Pakistan.