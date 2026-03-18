Fin du ramadan 2026 : l’Arabie saoudite annonce la date de l’Aïd el-Fitr

Alors que les regards étaient rivés vers l’horizon ce mercredi soir, les comités d’observation d’Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Koweït, du Qatar et de Bahreïn ont confirmé que le croissant de lune n’a pas pu être aperçu.

La Cour Suprême d’Arabie Saoudite a tranché ce mercredi soir : le croissant de lune n’ayant pas pu être observé au terme du 29ème jour, le mois sacré de Ramadan sera complété à trente jours. Par conséquent, les célébrations débuteront officiellement le vendredi 20 mars 2026.

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L’Aïd el-Fitr fixé au vendredi 20 mars en Arabie Saoudite

Anticipant les annonces basées sur l’observation visuelle, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a d’ores et déjà officialisé la date de l’Aïd el-Fitr pour l’année 2026. En s’appuyant rigoureusement sur les données astronomiques, l’instance a fixé la célébration au vendredi 20 mars.

Fidèle à la coutume ancestrale de la « Nuit du Doute », la Grande Mosquée de Paris a communiqué ses prévisions pour la fin du mois de Ramadan 1446. L’institution a ainsi annoncé que la date de l’Aïd el-Fitr 2025 se situerait « très probablement » le dimanche 30 mars en France.

En Algérie, où le mois de Ramadan a débuté le jeudi 19 février, l’impatience grandit à l’approche de la conclusion du mois sacré. La décision finale concernant la date de l’Aïd el-Fitr 2026 sera officiellement annoncée ce jeudi soir par la Commission nationale d’observation des croissants lunaires.

Le Koweït, les Émirats, le Qatar et Bahreïn officialisent la date du vendredi 20 mars

À l’instar de l’Arabie Saoudite,plusieurs pays arabes ont affiché une unité totale en confirmant officiellement la date de la célébration. Les autorités religieuses du Koweït, des Émirats Arabes Unis, du Qatar et de Bahreïn ont toutes annoncé que le croissant de lune marquant le début du mois de Shawwal n’a pas été observé ce mercredi soir. En conséquence, le mois de Ramadan sera complété à 30 jours dans l’ensemble de ces pays, faisant du jeudi 19 mars le dernier jour de jeûne.

Cette coordination régionale fixe donc solennellement le premier jour de l’Aïd el-Fitr au vendredi 20 mars 2026 pour ces quatre États.

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