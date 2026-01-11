Fin du livret foncier papier : ce qui change pour les Algériens en 2026

Dans le cadre d’une accélération majeure de sa transformation numérique, la Direction Générale du Domaine National (DGDN) a annoncé, dans un communiqué publié ce jour, la généralisation du système d’information « AMLAK » à l’ensemble des directions du cadastre et de la conservation foncière à travers le pays.

Cette initiative, qualifiée de « pas qualitatif » par l’administration, marque une étape cruciale dans la modernisation des services publics. Le déploiement de ce système fait suite à une phase de développement technique rigoureuse, dont les premiers outils de mise à jour cadastrale ont été mis en service dès le 21 août 2025.

Au cœur de cette révolution technologique, le système « AMLAK » constitue l’outil pivot pour l’émission et la mise à jour du livret foncier électronique. Selon la DGDN, une fois les dernières procédures techniques et réglementaires finalisées, le passage du format papier au format électronique se fera de manière progressive. Ce basculement promet une gestion de la propriété immobilière plus fluide, sécurisée et d’une fiabilité accrue.

Le communiqué souligne que ce projet est le fruit d’un travail intensif mené par les cadres et ingénieurs en informatique de la Direction Générale, sous la supervision d’un comité d’orientation multidisciplinaire.

Fait notable : la conception et le développement de cette plateforme n’ont pris qu’une seule année, témoignant ainsi d’une maturité numérique et d’une efficacité institutionnelle croissante au sein du secteur.

Le système AMLAK ne se limite pas à une simple numérisation de documents ; il intègre les plus hauts standards de gouvernance. Il permet notamment une traçabilité totale des opérations, garantissant leur conformité stricte avec les textes réglementaires en vigueur. De plus, il offre aux décideurs des indicateurs de performance précis et en temps réel, renforçant ainsi les capacités de contrôle et de gestion des ressources.

L’impact direct pour les usagers sera significatif. Le nouveau système garantit une réponse immédiate aux demandes déposées aux guichets du cadastre et de la conservation foncière. En réduisant drastiquement les délais de publication et de délivrance des livrets fonciers, l’administration entend améliorer considérablement la qualité du service rendu aux citoyens et accélérer le rythme des transactions immobilières.

Par cette avancée, la Direction Générale du Domaine National réaffirme son engagement ferme à bâtir une administration publique moderne, transparente et efficace, où la technologie devient le levier essentiel du développement national et de la satisfaction des usagers.