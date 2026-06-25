Fin du flou sur le marché du tabac : l’État fixe les prix des cigarettes, marque par marque

Les buralistes n’ont plus de marge d’interprétation sur les tarifs. Le numéro 45 du Journal officiel, paru le 21 juin, contient plusieurs arrêtés interministériels qui fixent noir sur blanc les prix de vente au détail des produits du tabac, applicables sur l’ensemble du territoire national.

Derrière cette mesure, la volonté de mettre de l’ordre dans un marché où les prix avaient pris l’habitude de fluctuer au gré des pénuries.

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Concrètement, chaque marque connue du grand public se voit désormais attribuer un tarif précis, sans marge d’interprétation possible pour les revendeurs.

Cigarettes en Algérie : détail des prix, marque par marque

Voici ce que les fumeurs algériens paieront officiellement pour leur paquet, selon le type et le format :

Marlboro Full Flavor et Marlboro Gold : 410 dinars

: 410 dinars Marlboro Beyond et Marlboro Soul Shuffle : 420 dinars

: 420 dinars L&M (toutes variantes) : 350 dinars

(toutes variantes) : 350 dinars Winston : entre 350 et 360 dinars selon le type

: entre 350 et 360 dinars selon le type Camel : 360 dinars

: 360 dinars Gauloises : 380 dinars

: 380 dinars West : entre 300 et 310 dinars

: entre 300 et 310 dinars LD : entre 270 et 290 dinars

: entre 270 et 290 dinars Rothmans : entre 250 et 330 dinars selon le type

: entre 250 et 330 dinars selon le type Lucky Strike : entre 270 et 290 dinars

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Cette fourchette assez large pour certaines marques reflète les différentes variantes proposées sur le marché, chaque déclinaison ayant son propre positionnement tarifaire.

Tabac en Algérie : un cadre légal qui arrive après des semaines de hausses constatées sur le terrain

Cette publication officielle intervient alors que les prix pratiqués chez les détaillants avaient sensiblement grimpé ces dernières semaines, conséquence directe d’une pénurie observée sur plusieurs marques.

Dans certains cas, les tarifs appliqués au comptoir dépassaient déjà les montants aujourd’hui fixés par la réglementation, alimentant l’incompréhension des consommateurs face à cet écart entre le prix légal et la réalité du marché.

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Les arrêtés interministériels précisent que ces tarifs doivent s’appliquer de manière uniforme partout dans le pays, dans le but d’assurer la transparence des transactions commerciales et de protéger l’acheteur contre tout dépassement des prix homologués.

Au-delà de la question des prix, rappelons que le tabac demeure une pratique largement répandue dans le pays. Les derniers chiffres disponibles situent la part des fumeurs adultes autour de 15,6%, soit environ 3,6 millions de personnes qui consomment des cigarettes au quotidien.

À l’échelle mondiale, le tabagisme reste l’une des principales causes de mortalité évitable, avec plus de 8 millions de décès par an, dont 1,3 million liés à l’exposition au tabagisme passif chez des non-fumeurs.