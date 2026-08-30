Fin du cauchemar à Jijel : la Protection civile vient à bout de tous les feux

La wilaya de Jijel ne compte plus le moindre foyer actif. Les sapeurs-pompiers ont annoncé, dans leur point de situation arrêté à 7 heures, que la totalité des feux qui ravageaient cette région de l’Est algérien avaient été définitivement éteints. Une nouvelle qui met un terme à plusieurs jours d’une bataille épuisante contre les flammes.

Les incendies ont également touché plusieurs autres wilayas ces derniers jours, notamment Béjaïa, Tizi Ouzou, Annaba, El Tarf, Skikda et Guelma. Mais la situation s’est révélée particulièrement préoccupante à Jijel, où plusieurs foyers ont continué à se multiplier dans des zones montagneuses difficiles d’accès. La wilaya a ainsi concentré une importante partie du dispositif de lutte avant que les secours ne parviennent finalement à maîtriser l’ensemble des incendies.

Jijel tourne la page après des journées de lutte contre les incendies

Le lieutenant-colonel Nassim Bernaoui, sous-directeur de l’information à la Direction générale de la Protection civile, a confirmé que plus aucune opération d’extinction n’était en cours dans la wilaya. Le bilan couvre la période allant du 29 au 30 août.

Le contraste est saisissant avec le début de la semaine. Deux jours plus tôt seulement, le dernier bilan de la Protection civile faisait état d’une vingtaine de foyers encore actifs à Jijel, répartis entre Texenna, Ziama Mansouriah, Chekfa, El Milia ou encore Sidi Maarouf.

Les communes montagneuses, difficiles d’accès, avaient compliqué la tâche des secours. Le relief accidenté, combiné à des vents capricieux, avait favorisé la reprise de foyers que l’on croyait éteints.

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Feux en Algérie : Batna et Sétif restent les deux derniers fronts ouverts

Cependant, deux sinistres échappent encore au contrôle total des secours. Les interventions se poursuivent dans les wilayas de Batna et de Sétif. Où les colonnes mobiles restent déployées jusqu’à extinction complète.

Ailleurs, la vigilance demeure de mise. Les responsables du corps redoutent surtout les reprises, ces braises dissimulées sous les souches qui peuvent réveiller un incendie plusieurs heures après le départ des camions.

Des renforts venus d’autres wilayas ont fait basculer la bataille

Ce retour au calme doit beaucoup à la montée en puissance du dispositif. Vendredi, deux détachements régionaux spécialisés dans les feux de forêt avaient quitté Bouira, rejoints par une unité relevant de l’instruction et de l’intervention nationale, pour prêter main-forte aux pompiers jijeliens. Cette mobilisation exceptionnelle de la Protection civile face aux incendies meurtriers visait à densifier la couverture opérationnelle dans tout l’Est.

Les moyens aériens ont également joué un rôle décisif. Des bombardiers d’eau BE-200 de l’Armée nationale populaire, appuyés par des appareils AT-802, ont multiplié les largages sur les zones inaccessibles aux véhicules terrestres.

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Coordination entre corps constitués, renforts humains, appui aérien. La combinaison a fini par payer, après une semaine où chaque nuit apportait son lot de nouveaux départs de feu.

Un lourd tribut humain qui marquera durablement la région

La fin des flammes n’efface pas le drame. Jijel a payé un prix humain élevé dans cette série d’incendies. Et l’émotion reste vive dans les villages endeuillés du littoral et de l’arrière-pays.

Le Premier ministre Sifi Ghrieb, mandaté par le président Abdelmadjid Tebboune, s’était rendu aux obsèques des victimes des incendies de Jijel au cimetière de Dar El Baqa. Entouré de nombreux citoyens venus soutenir les familles.

Vient désormais le temps de l’évaluation. Recensement des surfaces parties en fumée, indemnisation des agriculteurs sinistrés, réhabilitation des habitations touchées… le chantier de l’après-incendie s’ouvre à peine pour les autorités locales.