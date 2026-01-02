Fin des vacances en Algérie : la pluie et le froid de retour dans plusieurs régions ce samedi 3 janvier

L’année 2026 débute sous un ciel particulièrement changeant et riche en contrastes météorologiques. Alors que les vacances d’hiver touchent à leur fin et que la rentrée scolaire approche, les conditions météo s’annoncent agitées sur une grande partie du territoire national. Pluies orageuses, chute brutale des températures et importantes chutes de neige composeront le tableau météo de ce dernier week-end, appelant à la vigilance dans plusieurs régions.

Selon les services météorologiques, les régions intérieures de l’Ouest feront face, dès ce samedi, à des pluies orageuses soutenues. Une alerte a été émise concernant les wilayas d’El Bayadh, Naâma, Béchar et Béni Abbès, où les précipitations devraient débuter à partir de la mi-journée de samedi et se poursuivre jusqu’aux premières heures de dimanche, aux alentours de 3 heures du matin. Ces pluies pourraient localement être intenses, rendant certaines routes difficiles à emprunter, notamment dans les zones rurales et désertiques.

Prévisions météo en Algérie : un répit temporaire avant une dégradation générale

D’après les modèles numériques de prévision, la journée de samedi offrira encore un temps relativement clément sur les régions Nord du pays. Le ciel oscillera entre clair et partiellement couvert, accompagné d’une légère hausse des températures maximales, un contraste trompeur avant le changement brutal attendu dès le lendemain. Les services météo signalent également la présence de vents parfois forts sur certaines wilayas de l’Ouest ainsi que sur le Nord du Sahara, ce qui pourrait accentuer la sensation de fraîcheur.

Cependant, la situation météorologique commencera à évoluer sensiblement à partir de dimanche, sous l’effet de l’arrivée d’une perturbation atmosphérique active, portée par une masse d’air polaire froid. Cette dépression entraînera une couverture nuageuse de plus en plus dense, avec un ciel passant progressivement de couvert à très nuageux sur les régions nord. Des pluies éparses toucheront alors plusieurs wilayas du Nord, annonçant une dégradation plus marquée.

Météo Algérie : lundi et mardi sous haute surveillance

Les prévisions indiquent que le temps deviendra froid et fortement pluvieux dès la matinée de lundi, avec une baisse notable des températures sur l’ensemble des régions Nord. Les cumuls de pluie s’annoncent particulièrement importants lundi et mardi, pouvant atteindre entre 50 et 70 mm localement. Parallèlement, des chutes de neige significatives sont attendues sur les reliefs intérieurs dépassant 1 000 mètres d’altitude. L’épaisseur du manteau neigeux pourrait dépasser les 20 centimètres.

Les températures confirmeront cette offensive hivernale. Les minimales resteront basses, oscillant entre -2 et 7 degrés durant la nuit et les premières heures de la matinée sur les régions nord. Les températures maximales, quant à elles, peineront à dépasser 0 à 15 degrés, accentuant la sensation de froid tout au long de la journée.