Fin des réseaux 2G / 3G en Algérie : L’État fixe une date limite

Une page s’apprête à se tourner pour la téléphonie mobile en Algérie. Lors de la réunion du gouvernement présidée ce mercredi 8 avril 2026 par le Premier ministre, Sifi Ghrieb, une décision stratégique majeure a été actée : le pays va officiellement engager l’arrêt progressif des technologies 2G et 3G.

Ce basculement, devenu inévitable pour laisser place au déploiement massif de la 4G et de la 5G, marque un tournant dans la transition numérique nationale. Mais jusqu’à quand ces anciens réseaux resteront-ils fonctionnels ? Le gouvernement a désormais fixé un calendrier précis et une date limite pour leur extinction totale.

Télécoms : Vers un basculement total sur la 4G et la 5G

L’annonce majeure de cette réunion concerne la modernisation du paysage des télécommunications. Le gouvernement a validé un plan d’arrêt progressif des réseaux 2G et 3G, avec un retrait définitif de ces technologies fixé à l’horizon 2029.

Selon le communiqué, le maintien de ces infrastructures est jugé « obsolète » tant sur le plan technique qu’économique. L’objectif est double :

Libérer les fréquences pour booster les capacités de la 4G et accélérer le déploiement de la 5G.

et Adapter le cadre réglementaire pour assurer que les équipements mobiles disponibles sur le marché national soient compatibles avec les nouvelles normes de connectivité.

Ainsi, et dans cette même optique, le gouvernement souligne la nécessité d’adapter le cadre réglementaire actuel. Cette mise à jour vise à garantir la disponibilité de téléphones portables modernes et compatibles sur le marché national, évitant ainsi toute rupture technologique pour les citoyens.

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Enfin, cette transition sera étroitement surveillée sur le plan de la sécurité : l’État prévoit de renforcer ses dispositifs pour lutter contre la cybercriminalité et assurer la stabilité et la souveraineté des réseaux nationaux de télécommunications face aux nouvelles menaces numériques.

Sécurité : Des incitations financières pour lutter contre la drogue

Parallèlement à ces mesures, la réunion a également servi de cadre pour traiter d’autres enjeux majeurs, notamment la régulation de la santé publique et la modernisation de l’enseignement

En effet, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la drogue (2025-2029), un nouveau projet de décret exécutif a été étudié.

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Il introduit une approche incitative inédite : l’octroi de récompenses financières aux citoyens dont les signalements permettraient d’identifier ou d’appréhender des trafiquants de stupéfiants et de substances psychotropes. Une mesure qui vise à impliquer davantage la société civile dans la sécurisation des quartiers.

Santé et Société : Régulation et Modernisation

Le gouvernement s’attaque également à deux dossiers sensibles touchant au quotidien des Algériens :