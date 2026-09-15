Fin des perturbations… Le métro d’Alger annonce une bonne nouvelle pour ses usagers

Le trafic du métro d’Alger s’apprête à retrouver son rythme de croisière dans les tout prochains jours. Les travaux de maintenance engagés ces dernières semaines touchent à leur fin, a annoncé la Société d’Exploitation du Métro d’Alger (SEMA) dans un communiqué rendu public hier.

La reprise de l’exploitation habituelle concernera la ligne principale reliant la station Place des Martyrs à celle d’El Harrach Centre, tout en garantissant la liaison vers Aïn Naâdja à partir de la station Haï El Badr.

Grâce à ces nouvelles dispositions, les usagers pourront à nouveau effectuer des trajets directs entre la Place des Martyrs et El Harrach Centre, mettant fin aux aménagements temporaires imposés par le chantier.

Durant la phase de maintenance, les voyageurs devaient en effet descendre à la station Haï El Badr pour changer de rame afin de poursuivre leur itinéraire vers la Place des Martyrs, entraînant une rupture de charge sur ce tronçon central.

La SEMA a précisé que le retour au mode opératoire standard s’accompagnera également du maintien fluide des correspondances vers Aïn Naâdja au niveau du nœud de Haï El Badr.

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Lancé il y a quelques semaines, ce programme de maintenance visait à contrôler la conformité des infrastructures, à réviser les équipements et à optimiser les conditions de sécurité et d’exploitation du réseau.

Bien que la société n’ait pas avancé de date exacte pour la réouverture complète, elle confirme que le retour à la normale s’effectuera de manière progressive au cours des prochains jours du mois de septembre.

En conclusion de son communiqué, la SEMA a tenu à remercier sa clientèle pour sa patience, sa compréhension et sa confiance durant cette période d’aménagements temporaires.

La station Place des Martyrs au cœur de l’orientation des jeunes

Outre l’amélioration de ses services de transport, la SEMA affirme également son engagement sociétal en se tournant vers la jeunesse.

En partenariat avec le Centre de formation professionnelle et d’apprentissage « Bologhine Mohamed Ben Malek », l’entreprise organise des journées d’information et portes ouvertes au niveau de la station Place des Martyrs, du dimanche 13 au jeudi 17 septembre 2026.

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Organisé dans le cadre des préparatifs de la session de formation professionnelle de septembre 2026, cet événement vise à faire découvrir aux jeunes les différentes spécialités et filières disponibles.

À travers ce contact direct en station, les usagers et visiteurs peuvent explorer les offres de formation et choisir les parcours les mieux adaptés à leurs compétences et aspirations professionnelles.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la volonté de la SEMA de soutenir la jeunesse algérienne en rapprochant les opportunités de qualification des citoyens, contribuant ainsi à l’insertion professionnelle et à la construction de parcours d’avenir prometteurs.