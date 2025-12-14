Fin des paiements en cash : un grand acteur du secteur industriel s’aligne sur la LF 2025

La société Tirsam a officiellement annoncé qu’elle ne sera plus en mesure d’accepter les règlements en espèces pour l’acquisition de camions. Cette décision intervient en stricte conformité avec les nouvelles dispositions légales stipulées par la Loi de Finances pour l’année 2025, soulignant que les paiements devront désormais être effectués exclusivement par les canaux bancaires et financiers agréés.

Dans un communiqué, l’entreprise a précisé que cette mesure obligatoire est basée sur l’article 207 de la Loi n° 24-08 du 26 décembre 2024, portant Loi de Finances 2025. Cet article dispose explicitement l’interdiction du paiement en espèces pour les transactions concernées, imposant l’utilisation obligatoire des moyens de paiement non monétaires.

Selon le texte juridique, cette obligation est en vigueur dès la date de promulgation de la Loi et s’applique à tous les échanges visés, dont le règlement du prix doit être effectué uniquement par des moyens non monétaires, tels que les chèques ou les virements bancaires.

Cette disposition s’étend également aux opérations de vente réalisées par les concessionnaires et distributeurs d’automobiles et de camions, rendant sa conformité impérative pour tous les opérateurs de ce secteur d’activité.

Dans ce contexte, la société Tirsam a présenté ses excuses pour le refus de tout paiement en espèces, réaffirmant son engagement total envers la législation et les lois en vigueur dans l’État algérien.

Diplôme et salaire… Tirsam ouvre ses portes à la formation professionnelle pour les jeunes

La société Tirsam a annoncé l’ouverture des inscriptions à un nouveau programme de formation professionnelle destiné aux jeunes désireux d’acquérir une expertise dans les métiers du montage et de la mécanique de camions. Cette initiative s’inscrit dans sa démarche visant à intégrer de jeunes compétences dans un domaine industriel prometteur offrant de larges perspectives professionnelles et stables.

Ce programme offre aux bénéficiaires l’opportunité de se former à un métier très demandé sur le marché de l’emploi. Ils obtiendront un certificat de qualification reconnu, tout en bénéficiant d’un salaire mensuel. L’objectif est de former les stagiaires pour qu’ils deviennent des spécialistes professionnels en mécanique de camions, leur permettant ainsi de bâtir un avenir professionnel au sein même de Tirsam.

L’entreprise a clairement indiqué que cette formation est exclusivement destinée aux jeunes de la wilaya de Batna et de ses environs. Elle invite les intéressés à se rendre directement au siège de la société Tirsam, situé dans la zone industrielle de Kechida à Batna.

Cette démarche s’inscrit dans la vision de Tirsam qui vise à investir dans la ressource humaine et à former des compétences nationales capables de répondre aux besoins du secteur industriel, concrétisant ainsi son engagement à former des talents et à ouvrir de nouveaux horizons pour la jeunesse.