Fin des JM Oran-2022 : historique pour l’Algérie

L’Algérie achève les Jeux Méditerranées Oran-2022 à la 4e place au classement des médailles. Une 4e place historique pour notre payas, faut-t-il le dire. Nos athlètes ont réussi une participation honorable lors de l’évènement Méditerranéen.

C’est aujourd’hui que la 19e édition des Jeux Méditerranéens Oran-2022 s’achève. Pour le baisser du rideau de l’événement Méditerranéen, deux rencontres du handball (messieurs) au menu. Il s’agit, en effet, de celle de handball (messieurs) entre la Macédoine du Nord à la Serbie pour la 3e place ainsi que la finale qui opposera l’Egypte à l’Espagne.

L’Algérie achève les JM à la 4e place au classement, avec 53 médailles au totale, soit 20 ors, 17 argents et 16 bronzes. C’est le nageur Djaouad Sayoud qui a offert la dernière médaille (argent) à notre pays, après avoir terminé deuxième dans l’épreuve de 100 mètres papillons.

A noter que c’est l’Italie qui a terminé les JM à la tête du tableau avec 159 médailles au totale (48 ors, 50 argents et 61 bronzes), suivie par la Turquie avec 108 médailles (45 ors, 26 bronzes et 37 bronzes). Enfin, la France compose le podium avec l’Italie et la Turquie. Elle a arraché 81 médailles (21 ors, 24 argents et 36 bronzes).

Historique pour notre pays

L’Algérie aura réalisé une 4e place historique à l’occasion de la 19e édition des Jeux Méditérranéens. La dernière bonne participation de notre pays remonte à l’édition de 2001 à Tunis, où elle avait arraché 32 médailles, soit 10 ors, 10 argents et 12 bronzes.

Le moins que l’on puisse dire, est que nos athlètes ont réussi une participation honorable. Il y avait des déceptions, certes, mais il n’en demeure pas que chacun d’entre eux n’a ménagé aucun effort pour offrir une médaille à notre pays.

Il est utile à souligner la bonne organisation des JM. La ville d’El-Bahia a abrité dignement l’évènement méditerranéens grâce notamment aux grands moyens déployés par l’état algérien. Les athlètes de différents pays ne se plaignaient de rien pendant leur séjour dans la ville touristique. Ils sont tous unanimes à dire que la 19e édition des JM était une totale réussite.

Enfin, la cérémonie de la clôture aura lieu ce soir au complexe sportif Miloud Hadfi (Nouveau stade d’Oran). On s’attend qu’elle soit grandiose comme celle d’ouverture.