Fin des JM Oran-2022 : ce qu’a dit le ministre Sebgag sur le résultat

Le baisser du rideau de la 19e édition des Jeux Méditerranées Oran-2022 aura lieu ce soir. La capitale de l’Ouest aura abrité dignement l’événement Méditerranéen, à la grande satisfaction d’Aziz Derouaz. Le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag, quant à lui, se dit lui également satisfait des résultats réalisés par les athlètes algériens.

Le commissaire des Jeux Méditerranéens Oran-2022, Aziz Derouaz, a animé une conférence de presse cet après-midi. Elle a eu lieu au centre international de presse (CIP), conjointement avec le président du comité international des JM Davide Tizzano. Répondant aux différentes questions des médias présents, il se dit satisfait du déroulement de l’évènement Méditerranéen.

«Malgré les quelques problèmes qui sont assez courant dans ce genre d’organisation, la 19e édition des Jeux méditerranéens d’Oran était une réussite dont on ne peut qu’être fier». Dira-t-il d’emblée. «Dieu merci, aucun problème n’est survenu. Aucune délégation ne s’est plainte, entre autre, de l’hébergement et de la restauration…toutes les rencontres ont eu lieu dans de bonnes conditions. Le parfait total n’existe dans aucune organisation. Mais dans l’ensemble, je suis satisfait. J’estime que le COJM a contribué à fournir un événement qui marquera l’histoire des JM».

Derouaz a saisi l’occasion pour remercier «Le CIJM et son Bureau exécutif (BE) pour leur soutien. Par cette coordination commune on a pu pallier plusieurs tracasseries ».

Le MJS félicite les athlètes algériens

Par ailleurs, le ministère de la jeunesse des sports, Abderrazak Sebgag, est amplement satisfait de la participation des athlètes algériens lors JM Oran-2022. En effet, il tient à les féliciter.

«Le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag, félicite tous les athlètes algériens à la suite de leur contribution pour une participation historique de l’Algérie dans les Jeux Méditerranéens Oran-2022, en arrachant 53 médailles au totale, synonyme de la 4e place au classement. Monsieur le ministre félicite également tous les staffs techniques et médicaux qui n’ont ménagé aucun effort pour réalisé l’exploit dans l’évènement Méditerranéen». A écrit le MJS dans un communiqué officiel rendu public cet après-midi.

«Monsieur le ministre remercie également les citoyens oranais qui ont donné une belle image sur la ville d’Oran et qui ont bien soutenu nos athlètes. Il réitère sa confiance et ses encouragements à tous les athlètes en vue des prochaines échéances». A-t-il ajouté.