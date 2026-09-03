Fin des Jeux méditerranéens Tarente 2026 : quel classement pour l’Algérie ?

Rideau sur Taranto. La délégation algérienne referme les Jeux méditerranéens 2026 avec un total de 40 médailles, réparties en 13 titres, 8 places de deuxième et 19 podiums de bronze. Cette moisson place l’Algérie au neuvième rang du classement général de cette vingtième édition. Surtout, aucune expédition algérienne n’avait jusqu’ici récolté autant de récompenses en dehors du territoire national.

L’ultime journée a encore été fructueuse. Said Amari s’est adjugé le 10 000 mètres, tandis que Mehdi Boulousa a dominé l’Égyptien Youcef Abdelaziz en finale sur le score de 4 à 2. Mohamed Seif Boukartaba, lui, a complété la moisson avec une médaille d’argent au terme du semi-marathon.

Said Amari couronne l’athlétisme algérien sur 10 000 mètres

Le fond algérien tenait à finir en beauté. Amari a maîtrisé sa course de bout en bout avant de s’imposer sur la piste italienne, offrant à sa fédération l’un des derniers titres de la quinzaine. Une victoire qui vient s’ajouter à une série déjà bien remplie côté athlétisme.

Cette discipline aura été, une nouvelle fois, la locomotive de la délégation. Avant Amari, Djamel Sedjati avait remporté le 800 mètres avec l’autorité d’un coureur installé parmi les meilleurs mondiaux sur la distance. Yasser Triki avait pour sa part verrouillé le triple saut dès ses premiers essais.

Le semi-marathon a apporté un dernier accessit. Boukartaba a tenu tête au peloton de tête sur la totalité du parcours avant de céder dans le sprint final, sans démériter. Son argent illustre la profondeur retrouvée des courses de fond nationales.

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Un bilan de 40 médailles jamais atteint hors d’Algérie

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Avec 13 médailles d’or, huit d’argent et dix-neuf de bronze, l’Algérie réalise sa deuxième meilleure participation de l’histoire des Jeux méditerranéens. Seule l’édition d’Oran 2022, disputée devant un public acquis, affiche un rendement supérieur.

La nuance a son importance. Concourir loin de ses bases, sans l’avantage du terrain ni la ferveur des tribunes locales, change la donne pour bon nombre d’athlètes. C’est précisément ce qui donne du relief à cette 9e place au tableau final, dans une compétition où les nations européennes du bassin alignent des effectifs souvent bien plus larges.

La dynamique s’était enclenchée dès les premiers jours, quand le lutteur Abdelkrim Fergat a débloqué le compteur en gréco-romaine en écrasant son adversaire égyptien 10 à 1. Une entame qui a libéré le reste de la délégation.

La gymnastique et le football ont porté la délégation algérienne

Difficile d’évoquer Taranto sans citer Kaylia Nemour. La championne olympique a empilé les titres sur les agrès italiens, du concours général aux barres asymétriques, en passant par la poutre. Sa troisième couronne obtenue en milieu de semaine a définitivement installé la gymnastique parmi les pourvoyeuses les plus rentables du contingent national.

Le football n’est pas resté en marge. Les U21 ont soulevé le trophée après avoir écarté la Tunisie en finale sur un score de deux buts à zéro, sans concéder la moindre défaite du tournoi. Ce titre alimente une génération que les observateurs suivent de près en vue de la sélection A.

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Une diversité de disciplines derrière le total algérien

La richesse de ce bilan tient aussi à sa répartition. Le basket 3×3 était monté sur le podium après avoir dominé la Turquie, signe que des sports collectifs moins médiatisés progressent.

Les dix-neuf médailles de bronze racontent une autre réalité. Elles montrent une délégation capable d’atteindre les phases finales dans un très grand nombre d’épreuves, même quand le titre échappe de peu. C’est souvent à ce niveau que se mesure la santé réelle d’un sport national.

Reste désormais à transformer cette moisson en tremplin. Plusieurs des médaillés de Taranto figurent déjà dans les projections pour les prochaines échéances continentales et mondiales, et le bilan algérien de cette édition constitue une base solide avant les rendez-vous à venir, avec des Jeux Olympiques San Francisco-2028 en ligne de mire.

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