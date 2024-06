Enseignement supérieur / Algérie : Est-ce la fin des attestations provisoires de succès ?

Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a récemment émis une circulaire destinée aux directeurs des établissements universitaires.

Cette note de service stipule que les diplômes finaux doivent être délivrés aux étudiants ayant achevé avec succès leurs parcours académiques, interdisant ainsi l’émission de ce qu’on appelle les “certificats de réussite provisoires”. Cette mesure vise à simplifier le processus et à garantir l’efficacité administrative au sein des institutions universitaires.

Des délais stricts pour la délivrance des diplômes

Le ministère a également imposé des délais stricts pour la délivrance des diplômes. Selon la circulaire, tous les diplômes finaux doivent être préparés et remis aux étudiants au plus tard le 31 juillet 2024.

Pour les diplômes de master, les institutions doivent garantir leur préparation et leur délivrance dans un délai maximum de 48 heures après la tenue des délibérations. Cette exigence vise à accélérer le processus et à éviter les retards souvent constatés dans la délivrance des diplômes universitaires.

🟢 À LIRE AUSSI : Université : SONATRACH s’engage officiellement à recruter l’élite de l’ USTHB

L’intégration de la technologie pour une meilleure vérification

En plus de la réforme des délais de délivrance, le ministère a ordonné l’inclusion obligatoire d’un code QR sur chaque diplôme. Ce code permettra la vérification et la validation à distance des diplômes, facilitant ainsi les démarches administratives pour les diplômés et les employeurs.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à moderniser les processus administratifs et à intégrer les technologies numériques dans la gestion universitaire.

🟢 À LIRE AUSSI : ESAA : 278 diplômés brillants pour la promotion “Emir Abdelkader”

Des conditions de remise des diplômes améliorées

La circulaire met également l’accent sur l’importance d’organiser la remise des diplômes dans des conditions appropriées. Les établissements universitaires doivent s’assurer que les cérémonies de remise des diplômes se déroulent dans des conditions dignes et respectueuses, reflétant l’importance de cet accomplissement académique pour les étudiants. Cette directive vise à améliorer l’expérience des étudiants et à valoriser leur réussite.

🟢 À LIRE AUSSI : Classement Webometrics des universités : 13 établissements algériens brillent en 2024

Si cette réforme est mise en œuvre efficacement, elle pourrait bien représenter une avancée majeure pour le système éducatif algérien et servir de modèle pour d’autres pays de la région.