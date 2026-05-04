Fin des allers-retours : Algérie Poste simplifie cette démarche avec « Tasdik »

Obtenir la légalisation de documents destinés à l’étranger reste, pour de nombreux citoyens, une procédure longue et parfois complexe. Déplacements multiples, délais incertains, manque de visibilité sur le traitement des dossiers… autant de contraintes que beaucoup connaissent.

Pour y remédier, Algérie Poste a introduit la solution numérique baptisée « Tasdik », avec la promesse d’alléger ces démarches et offrir un suivi plus transparent. Ainsi, derrière cette annonce, l’établissement public mise sur la digitalisation pour moderniser un service très demandé.

Algérie Poste « Tasdik » : une solution numérique pour la légalisation de documents à l’étranger

Dans une publication diffusée sur sa page officielle Facebook, Algérie Poste annonce le lancement du service « Tasdik », destiné aux clients ayant besoin de faire authentifier leurs documents pour une utilisation à l’étranger.

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Ce dispositif permet aux usagers de déposer leurs dossiers directement au niveau des bureaux de poste, sans avoir à effectuer eux-mêmes les démarches auprès des administrations concernées. Les documents sont ensuite pris en charge jusqu’à leur légalisation officielle par les services compétents du ministère des Affaires étrangères, avant d’être restitués au client.

L’établissement précise que cette solution repose sur un processus entièrement encadré, avec un suivi à chaque étape du traitement.

Algérie Poste : quels sont l es avantages du service « Tasdik » ?

Algérie Poste met en avant plusieurs bénéfices associés à cette nouvelle offre, conçue pour améliorer l’expérience des usagers :

Réduction des déplacements grâce à une prise en charge centralisée

Suivi détaillé du dossier tout au long du processus

Sécurisation des documents confiés

Accès à une solution numérique adaptée aux besoins actuels

Conditions d’accès et formalités pour utiliser « Tasdik »

Algérie Poste avait déjà détaillé les modalités de cette procédure, qui repose sur une inscription en ligne suivie d’un dépôt physique du dossier.

Le client doit d’abord accéder à la plateforme dédiée et remplir un formulaire électronique en renseignant les informations requises, notamment la nature des documents, leur nombre ainsi que le pays de destination. À l’issue de cette étape, plusieurs documents sont générés automatiquement, dont le formulaire de dépôt, le récépissé et le reçu, que le demandeur doit imprimer.

Une fois l’inscription validée, le dossier complet doit être déposé dans le bureau de poste de son choix. Il doit comprendre :

Les documents à authentifier

Le formulaire de demande imprimé

Le reçu et le récépissé

Les documents générés lors de l’inscription (en exemplaires requis)

Avant dépôt, certaines conditions doivent être respectées. Les documents doivent être lisibles, en bon état et déjà authentifiés par l’autorité compétente ou le ministère de l’institution émettrice. Chaque document doit également comporter un timbre fiscal de 20 dinars.

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Après réception, Algérie Poste assure le transfert du dossier vers les services compétents du ministère des Affaires étrangères. Qui prennent en charge la légalisation. Une fois le traitement finalisé, les documents sont renvoyés vers le bureau de poste choisi. Où le demandeur peut les récupérer, sous réserve de leur conformité aux exigences réglementaires.

Le suivi du dossier s’effectue via une plateforme dédiée, permettant au client de connaître les différentes étapes du traitement, depuis la réception par le ministère jusqu’à la mise à disposition des documents authentifiés.