Fin de semaine pluvieuse en Algérie : quelles sont les wilayas en alerte ce jeudi 25 septembre ?

L’automne s’installe progressivement en Algérie avec un temps instable marqué par des pluies abondantes, des orages et une baisse généralisée des températures. En cette fin de semaine, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont publié plusieurs Bulletins Météo Spéciaux (BMS) pour alerter sur des épisodes pluvieux parfois intenses dans de nombreuses wilayas.

Un premier BMS place en vigilance orange les wilayas de M’Sila, Batna, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Bouira, Tizi Ouzou et Béjaïa. Les cumuls de pluie attendus varient entre 20 et 30 mm, avec des pics pouvant dépasser localement 40 mm. Cette alerte reste valable le jeudi 25 septembre 2025, de 03h00 à 18h00 au moins.

Un second BMS concerne les wilayas de Djelfa et Tiaret, où les précipitations devraient atteindre 20 à 30 mm entre le mercredi 24 septembre à 15h00 et le jeudi 25 septembre à 06h00.

Outre ces deux alertes principales, Météo Algérie a également placé en vigilance jaune « orages » un grand nombre de wilayas, parmi lesquelles figurent Alger, Sidi-Bel-Abbès, Souk Ahras, Tipaza, Tissemsilt, Laghouat, Relizane, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Chlef, Mostaganem, Annaba, Aïn Témouchent, Tlemcen, Constantine, Skikda, El Bayadh, Jijel, Khenchela, Aïn Defla, Médéa, El Tarf, Saïda, Naâma, Boumerdès, Mascara, Oran et Blida.

Météo Algérie : d es pluies intenses attendues jusqu’au vendredi !

Les prévisions numériques confirment la poursuite de ces perturbations jusqu’au vendredi 26 septembre. Les pluies orageuses pourraient atteindre 30 à 40 mm localement, en particulier jeudi après-midi.

En effet, des cellules orageuses accompagnées d’averses très abondantes se formeront à Béjaïa dès 17h00, mais d’autres régions comme Alger, Blida, Tizi Ouzou, Chlef, Relizane, Oran, Tiaret, Djelfa, Sidi Bel Abbès, Aïn Defla, Laghouat, Skikda et Khenchela seront également concernées.

En parallèle, la majorité des wilayas du pays connaîtront une baisse sensible des températures, confirmant l’arrivée d’un temps automnal marqué. Sur le littoral, la mer sera peu agitée à agitée localement jusqu’à vendredi, ce qui pourrait compliquer la navigation et les activités maritimes.

Intempéries en Algérie : plusieurs routes coupées à la circulation

De violentes précipitations frappent plusieurs wilayas depuis mardi, plongeant certaines régions dans de sérieuses difficultés. Les pluies orageuses, tombées en grande quantité en peu de temps, ont provoqué des inondations localisées, bloqué des axes routiers et nécessité l’intervention rapide des services de sécurité et de la Protection civile.

La Gendarmerie nationale a recensé plusieurs points noirs sur le réseau routier. À Ouled Djellal, le chemin de wilaya nº 60 B reliant Ras El Miad à Besbes reste totalement fermée. L’oued Djedi est sorti de son lit, submergeant la chaussée et rendant la circulation impossible. La situation demeure compliquée sur la route nationale nº 47 entre El Bayadh et Naâma. À la sortie nord de la commune de Chellala, les pluies ont fortement gonflé le niveau des eaux, ralentissant, voire immobilisant la circulation.

Dans la wilaya de Djelfa, les automobilistes affrontent également des conditions périlleuses sur la RN 01 B, reliant El Idrissia à Douis. Les fortes averses ont charrié des quantités importantes de boue et de débris, obstruant la chaussée. Des équipes spécialisées travaillent sans relâche pour rétablir la circulation et sécuriser le passage.

Face à ces intempéries, la Protection civile et les forces de sécurité ont multiplié les interventions. Plusieurs opérations de sauvetage ont permis d’assister des personnes bloquées par les eaux et de sécuriser des zones particulièrement touchées.

Les autorités appellent les usagers de la route à redoubler de prudence et à éviter les déplacements inutiles dans les régions concernées. Les prévisions météo annoncent encore des pluies orageuses sur plusieurs wilayas du centre et de l’est du pays, ce qui pourrait aggraver la situation dans les prochaines heures.