Fin de semaine pluvieuse en Algérie : pluies et orages persistants ce jeudi 16 octobre

Depuis hier, un temps instable domine une grande partie du pays. Les pluies et les orages se poursuivent dans plusieurs régions, poussant les services de Météo Algérie à maintenir un Bulletin Météo Spécial (BMS) de niveau orange.

Selon l’Office national de la météorologie (ONM), cette alerte concerne les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, le Nord de Sétif, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras. Les précipitations pourraient atteindre entre 20 et 30 mm, et dépasser 40 mm localement, notamment sur les zones côtières et montagneuses de l’Est. Cette alerte reste en vigueur jusqu’à 9h ce jeudi.

🟢 À LIRE AUSSI : BMS – Pluies orageuses intenses : vigilance « orange » déclenchée pour ces wilayas

En parallèle, l’ONM a placé plusieurs autres wilayas en vigilance jaune “pluies” et “orages”, à savoir : Alger, Sidi Bel Abbès, Tipaza, Tissemsilt, Laghouat, Relizane, Tiaret, Chlef, Mostaganem, Aïn Témouchent, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, Aïn Defla, Médéa, Saïda, Naâma, Mascara, Oran et Blida. Ces régions devraient enregistrer des averses plus modérées, accompagnées parfois d’orages isolés.

Prévisions météo en Algérie : quel temps prévoir ce jeudi ?

Pour ce jeudi 16 octobre, les prévisions météo annoncent un ciel couvert et pluvieux sur les régions du Centre et de l’Est. Les averses, parfois orageuses, se concentreront autour des hauts plateaux et des zones côtières de l’Est. À l’Ouest, le temps s’annonce plus clément, avec un ciel globalement dégagé et quelques passages nuageux sans grande conséquence.

Dans le Sud du pays, le ciel restera partiellement voilé, notamment sur le Sahara central, tandis que l’extrême Sud, notamment vers le Hoggar et le Tassili, connaîtra des passages nuageux plus denses, parfois accompagnés de pluies locales et d’orages isolés en fin de journée.

Bilan des accidents : une semaine meurtrière sur les routes algériennes

Trente-quatre personnes ont perdu la vie et 1 729 autres ont été blessées dans 1 408 accidents de la route enregistrés à travers plusieurs wilayas du pays, entre le 5 et le 11 octobre, selon le dernier bilan hebdomadaire de la Protection civile.

La wilaya de Médéa affiche le bilan le plus lourd, avec trois morts sur les lieux des drames et 72 blessés dans 36 accidents de la circulation. Une situation qui illustre une fois de plus l’ampleur du fléau routier, souvent lié à l’excès de vitesse, au non-respect du code de la route ou encore à la fatigue au volant.

🟢 À LIRE AUSSI : Fermeture d’un tronçon de la rocade sud d’Alger Zéralda – Dar El Beida

En parallèle, les services de la Protection civile ont multiplié les interventions, réalisant 1 919 opérations liées à 1 359 incendies urbains et industriels. Les wilayas les plus touchées restent Alger, avec 152 sinistres, Tizi Ouzou (132) et Blida (70), où les pompiers ont dû faire face à une hausse notable des départs de feu.

Le dispositif de lutte contre les incendies de forêts et de récoltes est également resté en alerte. Les équipes ont réussi à éteindre 16 feux de forêts, 16 incendies de maquis, 57 de broussailles, ainsi que 11 feux d’arbres fruitiers et 11 de palmeraies.

Cette série d’accidents et d’incendies rappelle l’importance de la vigilance sur les routes et du respect des consignes de sécurité, notamment en périodes de sécheresse où la hausse des températures aggravent les risques d’incendie, mais aussi face à ces fortes pluies orageuses qui rendent les chaussées glissantes augmentant ainsi le risque d’accidents.