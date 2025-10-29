Fin de semaine pluvieuse en Algérie : fortes pluies à prévoir dans plusieurs wilayas ce 30 octobre

Un temps instable continue de s’imposer sur une grande partie du pays en cette fin de semaine. Ce jeudi 30 octobre, la pluie restera au rendez-vous sur plusieurs régions, accompagnée d’un ciel souvent chargé et de quelques épisodes orageux. Voici les dernières prévisions de Météo Algérie.

Selon le Bulletin météorologique spécial (BMS) publié par l’Office national de la météorologie (ONM), un niveau de vigilance orange reste en vigueur dans plusieurs wilayas du Nord et du Centre du pays. Les pluies, parfois intenses, concerneront notamment Naâma, Saïda, Tiaret, le nord d’El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif et Batna. Les cumuls de précipitations devraient varier entre 20 et 40 mm jusqu’à 6h00 ce matin, selon les estimations de l’ONM.

En parallèle, Météo Algérie place plusieurs autres wilayas en vigilance jaune pour des risques de pluies et d’orages. Il s’agit des wilayas d’Alger, Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, Relizane, Mila, Guelma, Tizi Ouzou, Annaba, Tlemcen, Constantine, Skikda, Jijel, Aïn Defla, Biskra, El Tarf, Boumerdès, Mascara, Ouled Djellal et Blida. Ces régions devront s’attendre à des averses parfois soutenues, localement accompagnées de coups de tonnerre.

Météo Algérie : que prévoir le bulletin du jour ?

Côté conditions météorologiques générales, le ciel restera nuageux à couvert sur les régions côtières, tandis qu’à l’intérieur du pays et sur les hauts plateaux, les passages nuageux s’intensifieront dans la journée. Des pluies localement denses, voire des averses de grêle, ne sont pas à écarter, notamment au Centre et à l’Est du pays. La situation devrait toutefois s’améliorer progressivement en fin d’après-midi, laissant place à quelques éclaircies.

Au Sud, le ciel se partagera entre voiles nuageux et éclaircies, avec quelques averses locales sur le Nord Sahara. Plus au Sud, vers le Hoggar et le Tassili, le temps restera généralement clair et stable tout au long de la journée.

Cette fin de semaine automnale s’annonce donc humide et contrastée selon les régions, avant un possible retour à la stabilité dans les jours à venir. Les services météorologiques appellent les citoyens à rester vigilants face aux risques de fortes précipitations, particulièrement dans les zones sujettes aux crues et accumulations d’eau.

Le CRAAG enregistre une secousse tellurique dans cette wilaya

Une légère secousse tellurique a été ressentie ce mercredi après-midi dans la wilaya de Guelma. Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a précisé que le tremblement de terre s’est produit à 16h13, avec une magnitude de 2,4 degrés sur l’échelle de Richter.

Selon le communiqué du CRAAG, l’épicentre du séisme s’est situé à 10 km au sud-est de la commune de Oued Zenati, une zone connue pour son activité sismique modérée. Heureusement, aucun dégât ni blessé n’a été signalé.

Les services de la Protection civile de Guelma ont confirmé qu’aucune intervention n’a été nécessaire, la secousse n’ayant provoqué aucune conséquence notable. Ce type de secousse reste fréquent dans la région nord-est du pays, où le CRAAG enregistre régulièrement de légères activités telluriques.