Fin de semaine pluvieuse en Algérie : alerte pluies et orages dans plusieurs régions ce 27 mars

Un temps instable continue d’impacter plusieurs régions du pays en cette fin de semaine, marquant un retour des précipitations et des orages. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont maintenu deux bulletins météo spéciaux (BMS) de niveau 2 pour signaler d’importantes précipitations attendues dans plusieurs wilayas.

Selon la première alerte de l’ONM, de fortes pluies persisteront dans les wilayas d’Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras. Les précipitations devraient osciller entre 20 et 40 mm, avec des cumuls pouvant atteindre ou dépasser 50 mm localement. Cet épisode pluvieux, en cours depuis mercredi 26 mars à 15h00, restera valide jusqu’à 18h00 ce jeudi 27 mars.

Les régions côtières ne seront pas épargnées, car le second BMS de Météo Algérie concerne les wilayas de Béjaïa, Jijel et Skikda, où des quantités similaires de précipitations sont attendues. Dans ces zones, l’alerte reste en vigueur jusqu’au jeudi 27 mars à 12h00.

Avec ces conditions météorologiques, la prudence s’impose, notamment sur les routes où la visibilité pourrait être réduite et les chaussées glissantes. Il est donc important d’éviter les déplacements non essentiels et de rester vigilant face aux risques liés à ces intempéries.

Météo en Algérie : quel temps faut-il prévoir ce jeudi ?

Les conditions météorologiques de ce jeudi annoncent un temps contrasté entre le nord et le sud du pays. Alors que les régions du nord devront composer avec un ciel voilé à couvert, accompagné de précipitations parfois soutenues sur le centre-est et l’est, le sud bénéficiera d’un temps plus stable, bien que certains secteurs devront faire face à des vents de sable.

La journée s’annonce particulièrement humide pour les régions du centre-est et de l’est, où des averses orageuses intenses sont à prévoir. Le ciel restera voilé à couvert sur l’ensemble du nord, avec des précipitations plus marquées sur certaines zones. Ce régime instable pourrait occasionner des cumuls significatifs, nécessitant une vigilance accrue.

Contrairement aux régions septentrionales, le sud du pays profitera d’un temps généralement dégagé, avec seulement quelques passages nuageux sur le nord Sahara et l’extrême sud. Cependant, les wilayas d’Adrar et de Bordj Badji Mokhtar seront sous l’influence de vents de sable, rendant la circulation difficile par endroits et réduisant la visibilité. Météo Algérie a d’ailleurs émis une alerte de vigilance jaune pour ces deux régions.