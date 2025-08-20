Fin de semaine en Algérie : quelles sont les prévisions météo pour ce jeudi 21 août ?

La semaine touche à sa fin et les Algériens s’apprêtent à accueillir le week-end. Après plusieurs jours marqués par une chaleur étouffante et une ambiance caniculaire, beaucoup espèrent un temps plus clément pour ce jeudi 21 août 2025.

Selon le dernier bulletin de l’Office National de la Météorologie (ONM), la journée s’annonce globalement stable, mais quelques variations régionales sont à prévoir.

Sur les régions côtières, le ciel restera généralement dégagé, offrant un temps agréable pour les habitants comme pour les estivants. Dans les régions intérieures, la situation sera plus contrastée avec des passages nuageux qui viendront ponctuer le ciel. Ces nuages pourraient donner lieu à quelques pluies locales, notamment en fin de journée.

Au sud, le soleil dominera largement, confirmant la tendance à des journées chaudes et lumineuses. Cependant, quelques nuages persisteront sur l’extrême sud et l’ouest saharien, sans perturber de manière significative la météo.

Météo Algérie : qu’en est-il de l’état de la mer ?

Du côté maritime, les prévisions météo annoncent une mer agitée entre Marsa Ben M’hidi et Ténès, avant de s’apaiser progressivement dans l’après-midi. Plus à l’est, de Ténès à El Kala, la mer restera peu agitée tout au long de la journée, offrant de meilleures conditions pour les sorties en mer.

Enfin, l’ONM appelle à la vigilance au sud, plaçant les wilayas de Tamanrasset et In Guezzam en alerte jaune pour des risques de pluies et d’orages. Une recommandation qui invite les habitants de ces régions à rester attentifs aux bulletins actualisés.

Ainsi, la journée d’aujourd’hui annonce une météo globalement clémente pour la majorité des régions du pays, malgré quelques variations locales. Les côtes profiteront d’un ciel dégagé, l’intérieur connaîtra quelques passages nuageux, et le sud devra surveiller les risques orageux.

Un rare spectacle céleste observé ce mercredi 20 août

Le ciel algérien a offert, dans la nuit du mardi au mercredi 20 août 2025, un spectacle astronomique d’une beauté singulière. Avant le lever du soleil, aux environs de 5h du matin, la Lune décroissante s’est rapprochée des planètes Jupiter et Vénus, formant un alignement remarquable à l’est, à environ 25 degrés au-dessus de l’horizon.

Les passionnés d’astronomie, tout comme les simples curieux, ont pu admirer à l’œil nu un croissant lunaire d’une finesse exceptionnelle, accompagné de Vénus à 6 degrés d’arc et de Jupiter à 7 degrés d’arc. Cette rencontre céleste a offert un tableau lumineux et poétique, visible sans instrument, à condition de s’éloigner des sources de pollution lumineuse.

La planète Mercure s’est également invitée à ce rendez-vous cosmique. Elle apparaissait à 10 degrés au-dessus de l’horizon est, complétant ainsi ce ballet astral qui a émerveillé les observateurs matinaux.

Ces rapprochements entre la Lune et les planètes ne sont pas rares dans le calendrier astronomique, mais leur visibilité dépend souvent des conditions météorologiques et de l’environnement lumineux.