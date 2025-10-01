Fin de production et vente de la Fiat 500 en Algérie : la marque dévoile la raison

Le chapitre de la Fiat 500, cette citadine au design reconnaissable entre mille, se referme en Algérie. Sa production au sein de l’usine de Tafraoui prend fin pour laisser la ligne d’assemblage se consacrer entièrement au nouveau modèle attendu, la Fiat Grande Panda.

Cette substitution stratégique marque un tournant dans l’offre de la marque italienne sur le marché national, visant à répondre à l’évolution de la demande. Les derniers clients ayant commandé le véhicule emblématique seront toutefois livrés dans les délais convenus, conformément aux engagements du constructeur.

🟢 À LIRE AUSSI : Industrie automobile : Combien de véhicules Fiat a-t-elle produit depuis son démarrage ?

L’arrêt de la production de la Fiat 500 locale n’est pas une fin brutale, mais une transition préparée. Le communiqué officiel précise que les dernières livraisons du modèle seront honorées.

Les personnes déjà inscrites sur les listes d’attente pour l’acquisition d’une Fiat 500 ne seront pas laissées pour compte. Elles devraient être contactées individuellement par le réseau Fiat. Ils leur proposeront alors de basculer leur projet d’achat vers la nouvelle venue. La Grande Panda, présentée comme le fer de lance de la nouvelle ère.

La Fiat 500 quitte l’usine de Tafraoui, place à la Grande Panda en Algérie

Avec la Grande Panda, Fiat table sur un véhicule aux dimensions et à la polyvalence supposées mieux adaptées aux attentes actuelles des automobilistes algériens. Le dévoilement de ce modèle s’accompagne d’un processus de commande modernisé.

Les futurs clients intéressés devront se tourner vers le site internet officiel, www.fiat.dz. C’est sur cette plateforme que s’effectueront les inscriptions dès l’ouverture officielle des commandes. Le constructeur promet de dévoiler prochainement la date de ce lancement commercial en ligne, information très attendue par la clientèle.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie-Chine : une usine de voitures électriques se prépare, voici les 2 modèles prévus

Enfin, cette évolution du catalogue Fiat en Algérie reflète une stratégie industrielle mue par le renouvellement des gammes et l’adaptation au marché. Le remplacement de la Fiat 500 par la Grande Panda à l’usine de Tafraoui dessine les contours de la nouvelle offre de la marque. Qui mise désormais sur ce modèle pour séduire une clientèle locale en quête de modernité et d’espace.