Fin de mission : l’ambassadrice de Norvège adresse un message émouvant aux Algériens

L’ambassadrice du Royaume de Norvège en Algérie, Therese Løken Gheziel, a adressé un message d’adieu empreint d’émotion et de gratitude sur la page officielle de l’ambassade, marquant la fin de sa mission diplomatique.

Reçue le même jour en audience par le président de la République, la diplomate a salué la solidité des relations entre Oslo et Alger, fondées sur le respect du droit international et le multilatéralisme.

Dans sa déclaration, l’ambassadrice a souligné que l’Algérie et la Norvège partagent un attachement profond aux principes fondamentaux du droit international, au multilatéralisme et à la recherche de solutions paisibles aux conflits. « Ces principes ne sont pas de simples slogans, mais constituent le socle d’un ordre international au sein duquel chaque État, petit ou grand, doit pouvoir faire entendre sa voix et défendre ses intérêts dans un cadre régi par des règles communes », a-t-elle affirmé.

Des liens humains profonds et un accueil chaleureux

Au-delà des grands dossiers politiques et économiques, Therese Løken Gheziel a mis en avant la dimension humaine qui confère toute sa profondeur à la relation bilatérale. Elle s’est dite profondément touchée par l’hospitalité et l’ouverture d’esprit constatées au fil de ses déplacements à travers les diverses régions du pays.

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« L’Algérie est un pays qui marque durablement tous ceux qui prennent le temps de l’écouter. Elle laisse en moi une empreinte indélébile par la richesse de son histoire, sa beauté naturelle, sa diversité culturelle et la générosité de son peuple », a-t-elle confié, précisant qu’elle continuera de suivre avec attention et affection l’évolution de l’Algérie et l’avenir des relations entre Oslo et Alger.

Un partenariat stratégique axé sur l’énergie et la transition climatique

Sur le plan économique et stratégique, la diplomate norvégienne a rappelé que malgré la distance géographique, les deux nations partagent de nombreux intérêts communs. Producteurs majeurs d’énergie dotés d’une haute expertise technique, l’Algérie et la Norvège assument une responsabilité particulière face aux défis de la sûreté énergétique mondiale et du changement climatique.

Elle a conclu en soulignant que les perspectives de coopération dépassent désormais le cadre traditionnel des hydrocarbures pour s’étendre aux énergies renouvelables, aux nouvelles technologies, au commerce, à l’investissement et à la formation, ouvrant la voie à un partenariat d’avenir encore plus diversifié.

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Les perspectives d’une coopération renforcée

La diplomate a exprimé sa certitude que la coopération entre les deux pays ne fera que s’intensifier dans les années à venir, s’appuyant sur des bases solides de confiance mutuelle et d’intérêt commun.

Elle souhaite que les efforts conjoints continuent à renforcer cette alliance, en exploitant pleinement les potentiels inexploités des deux pays dans divers secteurs tels que l’éducation et les technologies de l’information.

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